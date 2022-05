Vereine&Verbände Die SP Kanton Zug erweitert ihre Geschäftsleitung Nach zwei Jahren hat sich die Kantonalpartei persönlich getroffen. Dabei stand der Wohnraum im Fokus. Für die SP Kanton Zug Marilena Amato Mengis 27.05.2022, 17.10 Uhr

Sich endlich wieder treffen, persönlich austauschen und gemeinsam politisieren, diskutieren und philosophieren über das, was sie eint: ihre Mitgliedschaft in der SP und ihr Wunsch nach einer sozialen Gesellschaft, einer fairen Wirtschaft und einem vielfältigen Lebensraum. Rund 50 Mitglieder trafen sich nach zwei virtuellen Ausgaben wieder persönlich zum jährlichen Parteitag der SP Kanton Zug. Diesmal in Cham.

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

«Die rege Beteiligung und die wachsende Zahl an Neumitgliedern aller Altersklassen freut und motiviert uns. Sie ist ein Zeichen des Gemeinsinns und der Überzeugung, gemeinsam etwas erreichen zu können», freute sich Präsidentin Barbara Gysel mit ihren Geschäftsleitungskollegen Zari Dzaferi, Rupan Sivaganesan, Drin Alaj und Beat Iten. Nach nachdenklichen Einstiegsworten zum schrecklichen Krieg in der Ukraine führte sie straff und mit Humor durch den statutarischen Teil der Versammlung. Wichtig war ihr, Raum zu lassen für die Wertschätzung jener, die im Hintergrund arbeiten. Dabei unterstrich sie vor allem die lebendige und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen «alten und neuen Kräften», wie sie im vergangenen Jahr in diversen Arbeitsgruppen stattgefunden hat.

Nach den Wahlen diverser Abordnungen beschlossen die Anwesenden auch eine Vergrösserung der Geschäftsleitung. Neben den Bisherigen sind neu Andrej Markovic und Michel Kalauz, Mitglieder des Vorstands der SP Stadt Zug bzw. Baar sowie Amélie Krause, Juso und Marilena Amato Mengis, SP Frauen in der Geschäftsleitung.

Lokalpolitisch stand einmal mehr die Forderung nach zahlbarem Wohnraum für Junge, Familien und ältere Menschen im Fokus. Während die Unterschriftensammlung zur kantonalen Mehrwert-Initiative im Endspurt ist, ist die städtische Initiative «2000 Wohnungen für den Mittelstand» gestartet.