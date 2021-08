Vereine&Verbände Doppelsieg für die Zuger Schützen Am Final der Zentralschweizer Gruppenmeisterschaft in Unterägeri wiederholten die Schützen der ASG Zug den Coup von 2018 und feierten einen Doppelsieg. Für den Zentralschweizer Armbrustschützenverband: Thomas Koch 27.08.2021, 18.42 Uhr

Horst Barandun, Alice Arnold, Angela Luthiger, Patrick Elsener. Bild: PD

Am Final der Zentralschweizer Gruppenmeisterschaft in Unterägeri wiederholten die Schützen der ASG Zug den Coup von 2018 und feierten einen Doppelsieg. Bei leicht wechselnden Schiessbedingungen in Unterägeri bestätigten die Schützinnen und Schützen der ASG Zug ihre Dominanz, jedoch in umgekehrter Reihenfolge: Zug 2 gewann vor Zug 1 und Brestenegg-Ettiswil 1.