VEREINE&VERBÄNDE Ein gelungenes Konzert Eine voll besetzte Kirche, hervorragende Akustik und lockere Sänger: Das sind die Zutaten zu einem in allen Teilen gelungenen Konzert des Jodlerklub Bärgblueme Steinhausen. 17.11.2022, 05.00 Uhr

Eingeläutet wurde das Programm mit dem Glogge-Jodel von Sepp Amstutz und der heimlichen Nationalhymne des Jodlerklubs Bärgblueme, dem Jodellied Bärgblueme von Emil Herzog. Die Gastformation aus dem Entlebuch, das Quartett Gmüetlech, überzeugte mit ihrem ausgeglichenen, harmonischen Klang und vielen schönen, für die Jahreszeit passenden Lieder. So die ersten Vorträge mit «Winter’s schöni Syte» von Ueli Moor und «Novembersunne» von Ruth Krebs. Es folgten weitere Lieder von Ueli Moor und Ueli Zahnd.

Das Quartett hatte schon unser Frühlingskonzert 2006 bereichert. Der damalige Mitschnitt wurde auf CD gebrannt und dieser ist in der Zwischenzeit mit zwei Studio-CD’s ergänzt worden. «Gmüetlech» war dann auch das Motto für diesen Sonntagabend, sowohl in der Kirche als auch nachher im Bistro.

Luzerner Entlebuch auf besuch in Steinhausen

Zur Tradition bei Konzerten des Jodlerklubs gehört ein Solo von Vroni Fleischmann. Wie immer stand sie mutterseelenallein vor dem Publikum, einzig unterstützt mit ihrem Chörbli, welches viele nützliche Dinge und manches Geheimnis enthält. Sie jodelte den Melchsee-Juiz von Margrit Spichtig-Hofer. Mit diesem Vortrag hatte sie vom Jodlerfest Andermatt ein «Sehr gut» nach Hause genommen.

Einen grossen Dank richtete der Präsident an die Gastformation aus dem Entlebuch, an die Solojodlerin Vroni Fleischmann, an die Ansagerin Anita, an die fleissigen Helfer der Guggenmusik Steischränzer im Bistro, an die Kirchgemeinde für den Blumenschmuck, die Benützung der Kirche und des Chilematt sowie an den Jodlerklub.

Zu guter Letzt überreichte der Präsident der Dirigentin Jessica Marty einen Blumenstrauss für ihr 5-jähriges Jubiläum. Im Anschluss ging es noch gemütlich im Bistro weiter. Dem grossen Andrang geschuldet, brauchte es teilweise etwas Geduld. Kleinere Wartezeiten wurden mit verschiedenen Vorträgen des Jodlerklubs und des Quartetts überbrückt, sodass alle gestärkt nach Hause gehen konnten. Wir sehen euch gerne wieder am Samstag, 29. April 2023 zum nächsten Frühlingskonzert im 3-Klang in Steinhausen oder spätestens am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug vom 16. bis zum 18. Juni 2023.

Für den Jodlerklub Bärgblueme: Josef Wüest

