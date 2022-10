Vereine&Verbände Ein Höhepunkt für die Schafzucht An der vergangenen Innerschweizer Schafausstellung wurden 638 Zuchtschafe von ihren Züchtern ausgestellt. 13.10.2022, 05.00 Uhr

Die Missen und Mister am Innerschweizer Schafausstellungsmarkt. Bild: PD

Jeder Schafzüchter kennt dieses erleichternde und stolze Gefühl, wenn man seine Schafe abladen kann und sie korrekt in der zugeteilten Kategorie eingestellt sind. Nach der Auffuhr der 638 angemeldeten Zuchtschafe von 83 Züchtern aus der ganzen Schweiz begann für die Züchter und Besucher der ­gemütliche und gesellschaftliche Teil an der 59. Innerschweizer Schafausstellung in Fenkrieden.

Keine leichte Aufgabe für die Jury

Die ausgeglichene Qualität aller Schafe der Rassen WAS, BFS, SBS und OIF wurde dem guten Ruf der IAM Fenkrieden wieder sehr gerecht. Das Preisgericht, bestehend aus drei Oberexperten und acht Abteilungsexperten, führte eine zuverlässige und faire Bewertung durch. Die Schafe werden alle anhand eines Bewertungsschemas aus Typ, Fundament und Wolle bewertet. Für die Oberjury unter der Leitung von Bruno Züger war es keine leichte Aufgabe, aus den vielen punktemaximumbeurteilten Schafen, die Rassensieger Auszeichnungen zu vergeben. Die Expertenkommentare waren sich einig, dass alle Züchter auf ihre Tiere stolz sein können. Aus den fünf bestrangierten Tieren desselben Züchters wurden die Kollektions­wertungen berechnet. Die Gesamtrangliste ist auf der Website www.sszv.ch zur Ansicht aufgeschaltet.

Verabschiedung in der Marktkommission

Nach 14 erfolgreichen Jahren wird der Marktleiter Kaspar Rickenbacher aus Schwyz als Marktleiter verabschiedet, seine ruhige und hilfsbereite Art wurde von allen sehr geschätzt. Michael Schlaufer aus Buochs (NW), momentan Vizepräsident, wird die Aufgabe Marktleiter ab 2023 übernehmen.

Ein neuer Standort fürs nächste Jahr

Es ist erfreulich, wie die Organisation durch die Marktkommission, die sich aus Vertretern aus allen Zentralschweizer Kantonen zusammensetzt und den vielen freiwilligen Helfern jedes Jahr optimal abläuft. Umso mehr freute sich der Präsident Hannes Bissig aus Seedorf, im Namen der Marktkommission bei der Rangverkündigung zu verkünden, dass ab nächstes Jahr wieder ein Standort in der Innerschweiz möglich sein wird. Die Reithalle in Emmen (LU) ist ein sehr zentraler Standort mit optimalen Voraussetzungen für eine Schafausstellung. Für das 10-jährige Gastrecht auf dem Gelände mit Hühnerstall wurde der Familie Krummenacher herzlich gedankt.

Ein solcher Anlass durchzuführen ist aber nur möglich durch zahlreiche Sponsoren, freiwillige Helfer und viele «Schäfeler», herzlichen Dank an alle! Wir hoffen nächstes Jahr am 30.9.2023 und 01.10.2023 viele Züchter, Schafe und Besucher in Emmen begrüssen zu dürfen.

Für die Marktkommission: Sandra Jauch, Bristen

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.