Vereine&Verbände Ende der Ausstellung «Schnee war gestern – in den Voralpen» Die Sonderausstellung «Schnee war gestern - in den Voralpen» ist nun geschlossen. Für das Museum Burg Zug: Miriam Wismer-de Sepibus 27.08.2021, 18.31 Uhr

Die Ausstellung lockte 6675 Personen ins Museum. Bild: Heike Witzgall/PD

Am Sonntag, 15. August 2021, ging die Sonderausstellung «Schnee war gestern – in den Voralpen» des Museums Burg Zug nach 36 Wochen Laufzeit zu Ende. Die Ausstellung thematisierte den Wintersport einst, jetzt und zukünftig in den Voralpen.

Gestartet wurde am 26. November 2020 direkt in den Schnee hinein. Auf eine Vernissage musste aufgrund der Coronapandemie jedoch verzichtet werden. Bereits drei Wochen später, am 18. Dezember, beschloss der Bundesrat die erneute Schliessung aller Museen und Kultureinrichtungen, gültig ab dem 22. Dezember. Kaum eröffnet, war die Ausstellung bereits wieder zu.

Trotz der Jahreszeit wurde die Ausstellung verlängert

seum wiedereröffnen und erlebte im gleichen Monat fantastisch besuchte Wochenenden. Bereits im Februar hatte das Museumsteam beschlossen, die Ausstellung bis Mitte August zu verlängern, auch wenn die Sonderschau thematisch nicht in die kommende Jahreszeit passte. Trotzdem besuchten vom 26. November 2020 bis am 15. August 2021 total 6675 Personen das Museum Burg Zug. Auch nach der Beendigung der Ausstellung steht diese dem Publikum noch weiter zur Verfügung. Als 3D-Rundgang kann sie auf der Website des Museums Burg Zug unter www.burgzug.ch bequem von Zuhause aus erkundet werden. Bereits ein Smartphone oder ein anderes internettaugliches Gerät genügen dazu.

Aussenansicht vom Museum. Bild: Heike Witzgall/PD

Wie in der realen Ausstellung können Objekte begutachtet, Videos geschaut oder Hörstationen abgespielt werden. Zusätzliches Filmmaterial und ein Podcast geben zudem Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Die Idee der Erstellung eines 3D-Rundgangs war im ersten Lockdown entstanden und wird zukünftig für kommende Sonderschauen ebenfalls zur Verfügung stehen.



Museum kann ein positives Fazit ziehen

Trotz temporärer Schliessung und Anpassungen an die Coronavorgaben des Bundes, zieht das Museum Burg Zug ein positives Fazit der Ausstellung, die auch über die Zentralschweiz hinaus ausstrahlte und Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Schweiz anlockte. Das Museum Burg Zug dankt allen, die «Schnee war gestern» ermöglicht haben.