Vereine & Verbände Endlich hat es wieder einen Sporttag an der Kanti Zug gegeben Die Schülerinnen und Schüler der Kanti Zug haben sich gefreut, nach zwei Jahren wieder einen Tag voller Spass und Sport zu verbringen. Für die Kanti Zug: Jasmin Kramer (1m) und Stella Schicht (1p) 08.07.2022, 16.52 Uhr

Wird der Ball reingehen oder nicht? Bild: PD

Volle Sportplätze an der Kantonsschule Zug – und das nicht ohne Grund: Die Schülerinnen und Schüler zeigen unter praller Sonne Höchstleistungen im Sport. Nach zwei Jahren pandemiebedingten Unterbruchs gibt es endlich wieder einen Sporttag. Die Jugendlichen haben voller Vorfreude darauf gewartet. Es ist überall etwas los, egal, ob auf oder neben dem Spielfeld, wo die Verletzten fleissig Fotos von den Spielerinnen und Spielern schiessen und Berichte geschrieben werden. «Es ist cool, dass wieder Sporttag ist. Mal etwas anderes als immer nur Schule», berichten die Schülerinnen Jill Ittensohn, Florina Bollhald und Stella Meier aus einer vierten Klasse beziehungsweise aus dem zehnten Schuljahr. Ihrer Meinung nach ist es grossartig, dass es einen Sporttag gibt, da dies nicht an jeder Schule der Fall ist. «Das Basketballspiel ist voll chillig. Wir haben coole Teams und jede Menge Spass.»

Vereine & Verbände: So funktioniert’s Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden. Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word-Dokuments. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.

Zwei Jahre mussten die Schülerinnen und Schüler bis zum nächsten Sporttag warten. Bild: PD

Jede Klassenstufe macht eine andere Sportart, beispielsweise Fussball, Volleyball, Softhandball oder eben Basketball. Hinzu kommen verschiedenste Sportarten, verteilt über den ganzen Kanton Zug. Emilia Brandt, eine Erstklässlerin in einem Fussballturnier, meint: «Die Jungs unterschätzen uns Mädchen. Sie passen uns beim Fussball nie den Ball zu, obwohl wir ganz schön was draufhaben.» Nachdem die Vorrunden am Vormittag gemeistert wurden, stehen am Nachmittag die Finalrunden an. Alle geben ihr Bestes, alle wollen gewinnen. Schlussendlich kann jedoch in jeder Kategorie nur ein Team den Sieg ergattern. Aber der wahre Gewinn ist der Sporttag an sich. Schülerinnen und Schüler rennen, lachen und haben Spass. Das ist das Wichtigste.