Vereine&Verbände Kultur Steinhausen ist wieder da Kultur Steinhausen konnte nach einem langen Corona bedingten Unterbruch ihr Programm mit zwei musikalischen Leckerbissen eröffnen. Für Kultur Steinhausen: Ivo Studer 09.09.2021, 14.48 Uhr

Das Duo Calva ist mit Engelsflügeln aufgetreten. Bild: PD

Kürzlich eröffnete das Duo Calva die Spielzeit von Kultur Steinhausen. Die beiden Konzertcellisten Alain Schudel und Daniel Schaerer spielten gemeinsam vorwiegend Musik toter Komponisten. Ihre Überzeugung, dass man deren unsterbliche Werke heute wieder lebendig machen und auf unterhaltsame Weise präsentieren kann, führte die beiden in das von ihnen geschaffene Genre «Cello-Comedy». Im Programm «Im Himmel» werden ihre musikalische Virtuosität und ihr komödiantisches Talent sehr auf eindrückliche Art und Weise verbunden. Nach ihrem tragischen Unfall beim Sturz aus der Zirkuskuppel melden sich die beiden Cellisten aus ihrem neuen Wohnort zurück.

Mit je zwei Flügeln auf dem Rücken hat sich ihre musikalische Spannweite sehr erweitert, und so boten sie ihrem auf der Erde klagend zurückgebliebenen Publikum ein himmlisches Vergnügen. Dabei konnten sie den grossen musikalischen Vorbildern endlich näherkommen und sie persönlich kennen lernen. Mozart, Händel und Beethoven waren dabei, aber auch Scott Joplin, George Gershwin oder Manuel de Falla. Mit Johann Sebastian Bach, dem Übervater, pflegten sie einen ausführlichen Dialog. Zu seinem Geburtstag intonierten sie «Happy Birthday» in ganz verschiedenen Variationen unter anderem in einer Version im Fünf-Viertel-Takt, in Anlehnung an Dave Brubeck («Take Five») Da der Himmel ja bekanntlich voller Geigen hängt, dürfte auch Paganini nicht fehlen, der sich allerdings auf dem Highway to Hell zu verspielen drohte.

Am Sonntagmorgen spielte das 21st Century Orchestra ein Pocket Konzert. Das 21st Century Orchestra widmet sich seit über 20 Jahren der Filmmusik, es spielte unter der Leitung von Ludwig Wicki aus seinem grossen Repertoire mit einem reduzierten 10-köpfigen Salon Orchestra im Gemeindesaal von Steinhausen.

Dargeboten wurden die grössten Hits von Charlie Chaplin, Forrest Gump, la Strada, bis Il postino. Ein Höhepunkt war ein musikalischer Tribut an den kürzlich verstorbenen Komponisten Ennio Morricone mit dem weltbekannten Soundtrack aus dem Film «Spiel mir das Lied vom Tod».