Vereine&Verbände Maria Speerli aus Oberägeri ist Schweizermeisterin im Schach Die Zehnjährige hat sich den Schweizermeistertitel im Schnellschach geholt – dies bereits zum vierten Mal. Für den Schweizer Schachbund: Markus Angst 27.08.2021, 18.35 Uhr

Maria (zweite von rechts) holte den Titel. Bild: PD

Bei der von der Scuola Scacchi Collegio Papio in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Schachbund (SSB) organisierten und von insgesamt 46 Spielerinnen bestrittenen Schweizer-Mädchen-Schnellschachmeisterschaft U8/U10/U12/U14/U16 in Tenero im Kanton Tessin gingen vier Titel an drei Schachschulen sowie einer an den ASK Réti Zürich.