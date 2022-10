Vereine&Verbände Preziosen entlang des Wassers Entdeckungsparcours, vornehmlich auf Privatgrund, erweckt das Seeufer zu frischem Leben! 12.10.2022, 05.00 Uhr

Park der Villa Solitude am Zugersee.

Im Rahmen der Denkmaltage des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie traf der Chamer Architekturspaziergang auf ein erfreulich zahlreiches Echo! Michael Cerezo und Christine Baumgartner geleiteten ihre Gäste zu Beginn durch die Naturidylle des privaten Parks der Villa Solitude zu deren Bootshaus von 1912, welches einen massgeblichen Teil zur malerischen Ansicht der Gartenanlage mit Villa (1933/34), Bibliothek (1960) und Badehaus und Ziehbrunnen beisteuert. Es besteht aus einem zweigeschossigen Holztrakt auf massivem Sockel und mit umlaufender Laube und einer niedrigen Bootshalle, die unter einem Querfirst anschliesst.

Als erstes Gebäude durch Dagobert Keiser erstellt, gemahnt es stark an bäuerliche Speicher. Die Führenden bezeichnen das Anwesen Täubmatt als Teil des von historischen Parkanlagen geprägten Grüngürtels zwischen See und Bahnlinie, erworben durch Heinrich Ulrich Vogel-Saluzzi, Inhaber der Papierfabrik, in drei Etappen. Sohn Richard Vogel, Waffenchef der Kavallerie, plante ab 1917 unter Beizug anerkannter Spezialisten die Gestaltung der Parkanlage als späte Vertreterin des Landschaftsgartens, wobei er in der Nähe der Gebäude dem französischen Stil mit streng geometrischer Formensprache, Rosengarten und baumgesäumtem Weg frönte, ergänzt Direktion See durch eine natürlichere, freiere Anordnung mit Baumgruppen und Einzelbäumen im englischen Stil mit dessen Vorliebe für die Schönheit. Durchgängig, so Baumgartner, legte Gartennarr Vogel besonderes Augenmerk auf eine Artenvielfalt, welche neben heimischen auch eingeführte Sorten wie Atlaszeder und Sumpfzypresse mit deren Farb- und Formenreichtum umfasst, welche mitunter ihr Zentenarium bereits überschritten! Über offenen Rasenflächen entstehen künstlerisch gerahmte Sichtachsen zur Inszenierung des Optikerlebnisses! Cerezo ordnet die durch Henry Berthold von Fischer erbaute Villa als herrschaftlichen Wohnsitz dem neobarocken Stil zu und zählt die in aufwendiger und anspruchsvoller Architektur und Gartenkultur erstellten Bauten und Anlagen zu den hochrangigen Bauzeugnissen ihrer jeweiligen Epoche und würdigt sie obendrein als für das Chamer Seeufer ortsbaulich sehr bedeutend.

Auch der Vilettepark wurde besucht

In Fortsetzung des Grüngürtels durchwanderte die Gruppe den durch Theodor Froebel gestalteten, öffentlich zugänglichen Villettepark, welchen das Gemeinwesen in zwei Etappen erwerben konnte. Im Gefolge der ersten erstellte es 1949 zur Erschliessung die Bogenbrücke zum «Hirsgarten». Jüngst gelang noch eine Arrondierung Richtung Täubmatt mit dem Kauf eines Streifens Land, mithin der Sicherstellung des Erhalts einer einzigartigen Landschaft. Dem Bau der Eisenbahn verdankt sich laut den Führenden die 1864–66 durch den bedeutsamen Architekten Leonhard Zeugheer für Heinrich Schulthess-von Meiss, Verwaltungsrat der Nordostbahn, erstellte sowie seitens Dagobert Keisers 1902–04 erweiterte und umgebaute Villa Villette, welche nach sorgfältiger Restaurierung 1984–86, getragen von einer Stiftung, als Kultur- und Begegnungszentrum dient. Spannend muteten die Ausführungen zum nunmehr erreichten Hirsgartenareal an, fungierte das Nämliche doch, abgeschottet durch den Bahndamm und gemieden durch die Bevölkerung, als sumpfiger Schuttablageplatz. Erst nach dem Erwerb durch die Gemeinde 1907 erhielt das Gelände am See eine verdiente Aufwertung, nicht zuletzt durch die Realisierung einer schwimmenden Holzbaute zu Badezwecken, 1954 ersetzt seitens Architekt Otto von Rotz’ durch einen stimmigen Pavillon aus Sichtbackstein- und Holzbrettern mit kontrastreicher, verspielt-eleganter Farbigkeit.

Seit der Sanierung 2019 steht diese Baute unter Schutz des Kantons. An der letzten Station erschuf Otto Froebel, Sohn des genannten Theodors, anfangs des 20. Jahrhunderts für die «Milchsüdi»-Familie Page den grosszügigen englischen Schlosspark St.Andreas mit prachtvollem, nordamerikanisch dominiertem Baumbestand. Laut Christine Baumgartner gehört er zu den wenigen weitgehend in ursprünglicher Ausprägung erhaltenen Exemplaren seiner Zeit. Dabei entstand am äussersten Punkt der Landzunge das «Castellino», ein stattliches Bootshaus mit Feststube samt Plattform und Seesicht. Gemäss Michael Cerezo gemahnt der zinnenbewehrte Aussichtsturm an mittelalterliche Trutzigkeit, derweil er das Bootshaus der Solitude als der Scholle zugewandt erkennt.

Für Architekturspaziergang Cham: Johner Jürg

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.