Vereine&Verbände Raphael Diaz Golf Trophy knackt 300’000-Franken-Marke An der Raphael Diaz Golf Trophy kamen 60000 Franken zusammen. Davon profitiert der Eishockeynachwuchs. Für die Diaz Golf Trophy: Manuel Huber 16.08.2022, 17.25 Uhr

Von links: Raffael Diaz, Moderator Damian Betschart und Turnierorganisator Florian Zimmermann. Am Abend wurden 58350 Franken gesammelt – bei der Präsentation des Betrags rundete ein Teilnehmer den Betrag spontan auf 60000 Franken auf.

Eishockeyspieler Raphael Diaz, der aktuell bei Fribourg-Gottéron spielt, engagiert sich seit Jahren zusammen mit Florian Zimmermann für den Nachwuchs und den Eishockeysport. Er lädt Junioren jeweils im Sommer zur Raphael Diaz Hockey Trophy ein und veranstaltet eine Golf Trophy, um Geld für den Nachwuchs zu sammeln. «Ich freue mich, dass ihr alle für einen guten Zweck hier seid», sagte der ehemalige NHL-Spieler Diaz bei Frühstück und begrüsste drei Weggefährten am Event: die ehemaligen EVZ-Mitspieler Corsin Camichel und Corsin Casutt sowie Nico Hischier, Captain des NHL-Teams New Jersey Devils und neuer Captain der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft.

Ausgebuchter Event mit vielen Persönlichkeiten

Die Raphael Diaz Golf Trophy stiess auch in diesem Jahr auf grosses Interesse. Der exklusive Anlass war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht. Die 120 Golferinnen und Golfer starteten um 9 Uhr gestaffelt in 4er-Flights in die 18-Loch-Anlage. Für das Schnuppergolfen am Nachmittag und das Abendprogramm stiessen weitere Personen dazu. Unter den Teilnehmenden waren auch EVZ-Spieler Lino Martschini, ein Vertreter von Swiss Ice Hockey und Patrick Oppliger, mit dem Diaz beim EVZ spielte.

Das Abendprogramm wurde von Damian Betschart moderiert und bot beste Unterhaltung. Unter anderem übergab Diaz als ehemaliger Captain der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft die Captainbinde in einem symbolischen Akt an den neuen Captain Hischier – dies in Form eines grossen roten «C». Hischier bedankte sich bei «Capo» Diaz: «Ich werde dich auch in Zukunft Capo nennen. Du warst immer ein grosses Vorbild für mich, der das C auf der Brust verdiente.»

Ein Programmpunkt war die Versteigerung von unverkäuflichen Artikel zu Gunsten des Hockeynachwuchses – unter anderem je ein Nati-Shirt von Diaz und Hischier. Insgesamt generierte die Golf Trophy in diesem Jahr 60000 Franken. Noch am Abend wurden drei Organisationen begünstigt. Ein Check über 15000 Franken ging an die Stiftung Hockey Academy, einen weiteren Check in der Höhe von 15000 Franken erhielt Swiss Ice Hockey für das Förderprojekt «Hockey goes to school» und die Kinderkrebshilfe Zentralschweiz wurde mit 5000 Franken unterstützt.

Auch das restliche gesammelte Geld wird direkt in den Nachwuchs investiert. Am letzten Samstag verbrachte Raphael Diaz mit 85 Kindern – ein neuer Rekord – an der Raphael Diaz Hockey Trophy in Zug einen Tag auf dem Eis. Die Teilnahme war für die Kinder kostenlos und ein einmaliges Erlebnis (www.raphaeldiaz.ch/hockey-trophy/).

Diaz selbst stammt aus einfachen Verhältnissen

Weitere Mittel sind für Familien vorgesehen, die sich den Hockeysport nur schwer leisten können. «Ich stamme aus einfachen Verhältnissen und wäre froh gewesen, es hätte in meinen Jugendjahren eine solche Unterstützung gegeben», sagte Raphael Diaz. «Es ist schön, dass ich jetzt etwas zurückgeben kann.» Die Anträge können unter www.raphaeldiaz.ch/diaz-hilft/ eingegeben werden.

Die Raphael Diaz Golf Trophy fand bereits zum achten Mal statt. Seit der Erstaustragung im Jahr 2015 wurden bereits 346313 Franken für den Eishockey-Nachwuchs gesammelt. Die Golf Trophy für einen guten Zweck soll auch im nächsten Jahr stattfinden. Am Event können Golfer und Nichtgolfer teilnehmen. Der Anlass ist öffentlich. Das Datum wird im Frühjahr 2023 kommuniziert.