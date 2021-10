Vereine&Verbände Sieger des Baarerturniers steht fest Über sieben Partien haben die 23 Teilnehmer aus dem Kanton Zug und der Umgebung um den Sieg im Schachturnier gekämpft. Für den Schachclub Baar: Dylan Schwendener 08.10.2021, 18.06 Uhr

Die drei bestplatziertesten Baarer sind von links Kurt Gretener, Matija Stauber und Hans-Rudolf Wiser. Bild: PD

Nach vier Wochen und sieben spannenden Partien ist der diesjährige Sieger des Baarerturniers endlich bekannt. 23 Teilnehmer aus dem Kanton Zug und Umgebung haben sich dieses Jahr am Brett duelliert. Nachdem der Pokal die letzten zwei Jahre an Cyrill Leuthold aus Zug ging, geht der diesjährige Turniersieg wieder an einen Baarer. Matija Stauber konnte von sieben Partien sechs gewinnen und musste sich mit nur einem Unentschieden zufriedengeben. Somit hat er keine einzige Partie verloren und war von Anfang bis Ende auf Platz eins der Rangliste. Wir gratulieren ihm zu dieser sehr guten Leistung!