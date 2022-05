Vereine & Verbände Warteliste wird immer länger Rund 40 Kinder und Jugendliche erhalten im Kanton Zug Nachhilfe von Freiwilligen des Jugendrotkreuzes Zug. Die Nachfrage steigt. Für das Jugendrotkreuz Zug: Nicole Engl 27.05.2022, 17.09 Uhr

Das Jugendrotkreuz Zug sucht freiwillige Nachhilfelehrerinnen und Nachhilfelehrer. Bild: PD

Während die Nachfrage stetig wächst und die Warteliste immer länger wird, melden sich nicht genügend neue freiwillige Nachhilfepersonen, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Das stellt nicht nur das Jugendrotkreuz vor Herausforderungen, sondern vor allem auch jene, die auf Hilfe dringend angewiesen sind.

Eine davon ist ein Mädchen aus Cham. Die Neunjährige wartet bereits einige Monate auf Unterstützung. Ihre Mutter meint: «Ich bin nicht in der Schweiz zur Schule gegangen. Vieles ist auch für mich neu. Vor allem im Deutsch habe ich selber Mühe und kann meine Tochter nicht ausreichend bei den Hausaufgaben unterstützen.»

Bildungsbereich Schweiz zeigt Ungleichheiten auf

Mit dem Ziel, die Chancengleichheit in der Bildung zu erhöhen, bietet das Jugendrotkreuz Zug seit fünf Jahren unentgeltlichen Nachhilfeunterricht für Kinder und Jugendliche aus finanziell benachteiligten Familien an. Obwohl die Chancengleichheit in der Bundesverfassung festgehalten ist, zeigt der Bildungsbericht 2018, dass Kinder und Jugendliche aus sozial und finanziell benachteiligten Familien und/oder mit Migrationsgeschichte geringere Bildungschancen haben. Dies beginnt in der Schule, erstreckt sich dann aber bis ins Berufsleben. Um den Missstand zu überwinden, sollten die Kinder und Jugendlichen zusätzlich Unterstützung erhalten. Für die betroffenen Familien ist dies aber häufig finanziell nicht tragbar. Hier setzt das Nachhilfeprojekt des Jugendrotkreuzes an. Mit viel Engagement und Herzblut treffen sich Freiwillige zwischen 15 und 75 Jahren mit benachteiligten Schulkindern jede Woche. Sie arbeiten für dessen Zukunft, Selbstvertrauen, Bildungschancen und schulische Stabilität.

Die konstante Nachhilfe im Alltag der Kinder ist viel wert. Darum hat das Jugendrotkreuz Zug mit Seline Limacher und Angelika Burtscher einen Dankesanlass organisiert. Nicht nur fürs Dankesagen hat sich das Treffen gelohnt, sondern auch um sich gegenseitig kennen zu lernen und zusammen über eigene Erfahrungen auszutauschen. Mit Grill und Trank und viel Gelächter verweilte man bis spät in die Abendstunden an der Lorze in Baar.