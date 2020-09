Vereine Vereinstrophy geht an die Jungwacht Rotkreuz Die Jungwacht Rotkreuz hat sich gegen neun andere Teams durchgesetzt und ein Preisgeld von 2000 Franken gewonnen. 28.09.2020, 15.45 Uhr

Ganz unter dem Motto «Golf für alle» lud der Migros Golfpark Holzhäusern regionale Vereine zur Vereinstrophy ein. Für die Vereinsmitglieder die Gelegenheit, den Golfsport ohne Hemmschwelle auszuprobieren und die Vereinskasse aufzubessern.

Die drei Erstplatzierten Teams (v.l.n.r.): Tubakzügli aus Küssnacht (3. Platz), Zürisee Unihockey ZKH (2. Platz) und Jungwacht Rotkreuz (1. Platz). Bild: PD

Zehn Teams fanden sich am 20. September in Holzhäusern ein und versuchten ihr Glück auf der Kurzspielanlage. Die Jungwacht Rotkreuz spielte sich an die Spitze und holte das Preisgeld von 2000 Franken. Zürisee Unihockey erhielt als Zweitplatzierter 1500 Franken und das Team Tubakzügli aus Küssnacht gewann den dritten Platz und 500 Franken.

Für die Genossenschaft Migros Luzern: Antonia Reinhard

Mehr Informationen zum Angebot unter www.fungolf.ch

