Vereinsturnen 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwandeln die Bossard-Arena in eine Turnarena An diesem Wochenende kämpfen die besten Turnvereine des Landes an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Zug um die begehrten Medaillenplätze. Caila Schilling Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.00 Uhr

Am Tag vor Beginn des Grossanlasses wird in der Bossard-Arena von allen Helferinnen und Helfern fleissig aufgestellt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2022)

Die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen (SMV) finden erstmals in Zug statt. Die Wettkämpfe der SMV spielen sich auf den Sportanlagen des Herti Zug ab, welche zu einem grossen Turngelände umfunktioniert wurden. Am Sonntagnachmittag werden 13 neue Schweizer Meister in der Bossard-Arena erkoren.

Rund 3000 Turnerinnen und Turner nehmen an der Meisterschaft teil. Es wird in 13 Disziplinen geturnt: Barren, Boden, Gerätekombination, Reck, Rhönrad, Schaukelring, Schulstufenbarren, Sprung, Gymnastik, Gymnastik mit Handgeräten und Gymnastik 35+, wobei es bei der Gymnastik noch weitere Unterdisziplinen gibt. Zu den Zuger Vertretern gehören der STV Hünenberg, TV Hünenberg und Satus Baar.

Laut Patricia Imbach, Medienverantwortliche SMV Zug, gehört der TV Hünenberg in der Gerätekombination zu den Favoriten und könnte am Sonntag in die Finals ziehen. Das OK-Team rechnet mit rund 1500 Besucherinnen und Besuchern pro Meisterschaftstag.

Aufwendiger Aufbau des Areals

Der offizielle Aufbau des grossen Turnareals startete am Donnerstagmorgen mit dem Aufbau der Tribüne auf dem Arenaplatz. In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag wurde die Bossard-Arena in eine Turnarena verwandelt. Die Umgestaltung startete um vier Uhr morgens. Um sieben Uhr wurde der Eisboden mit einem speziellen Teppich abgedeckt und um elf Uhr folgte der Aufbau der verschiedenen Gerätschaften.

Die Turngeräte werden von den Zuger Schulen zur Verfügung gestellt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 2. September 2022)

«Wir stellen so lange auf, bis wir fertig sind», erzählt Imbach am Donnerstagnachmittag im Gespräch. Der Aufbau werde voraussichtlich am Freitag um Mitternacht beendet sein, da viele Turngeräte von den Schulen durch den Tag noch genutzt werden und erst am Abend geliefert werden können.

Die Turnerinnen und Turner aus 23 Kantonen treffen am Samstagmorgen ab sieben Uhr auf dem Gelände ein. Übernachten dürfen sie in den umliegenden Turnhallen der Stadt Zug wie zum Beispiel der Kantonsschule Zug oder dem Schulhaus Guthirt.

Party am Abend

Der erste SMV-Tag startet am Samstag um neun Uhr mit der Vorrunde in den verschiedenen Geräteturnen- und Gymnastikdisziplinen. Am Abend sorgt die Luzerner Musikband Cover-Jam Trio mit Songs von AC/DC oder Robbie Williams im Stierenmarkt-Areal für Feststimmung. Der Sonntag steht ganz in den Zeichen der Finalwettkämpfe.

«Finals» am Sonntag, 4. September, in der Bossard-Arena 9 Uhr

Reck (Platz 1), Schulstufenbarren (Platz 2), Schaukelringe (Platz 3) 11 Uhr

Gymnastik ohne/mit Handgeräten (Platz 1–3) 14 Uhr

Gerätekombination (Platz 1), Rhönrad (Platz 2), Boden (Platz 3) 15 Uhr

Sprung (Platz 1), Barren (Platz 2) zirka 16.15 Uhr

Siegerehrung (Bossard-Arena)

Viel Unterstützung für den Grossevent

Der 2021 in Zug gegründete Trägerverein für die Organisation der Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen (SMV) ist für den Grossanlass zuständig. Zwei Drittel der ehrenamtlichen OK-Mitarbeiter stammen nicht aus dem Turnsport und setzen sich laut Patricia Imbach aus Eigenmotivation für diesen grossen Zuger Event ein.

Die ganze Veranstaltung zählt über 500 Helferinnen und Helfer, welche den Event möglich machen.

«Bei den vielen Anlässen momentan war es nicht einfach, so viele Helferinnen und Helfer zu finden»,

so Imbach. Das OK-Team sei sehr dankbar für die Unterstützung aller Mithelfenden.

Hinweis: Tickets sind weiterhin unter www.smv-22.ch erhältlich.

