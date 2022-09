Fussball Heikle Aufgaben für den SC Cham und den FC Rotkreuz Die Chamer empfangen den FC Rapperswil-Jona zum Verfolgerduell in der Promotion League. In der 1. Liga reist der FCR nach Münsingen. Raphael Biermayr 30.09.2022, 05.00 Uhr

Die Chamer mit Simon Tschopp (im Vordergrund) haben zuletzt zweimal verloren. Bild: Mathias Blattmann (Cham, 17. September 2022)

Der SC Cham empfängt am Samstag den FC Rapperswil-Jona (16 Uhr, Eizmoos). Die St. Galler vom Zürichsee liegen als Neunte einen Punkt vor den Chamern. Unter der Woche mussten sie eine kleine Enttäuschung verkraften. Beim abgeschlagenen Schlusslicht, dem U21-Team des FC St. Gallen, resultierte nur ein 2:2.

Die Chamer haben nach drei Siegen in Folge zuletzt zweimal verloren. Nach dem 0:1 gegen Chiasso resultierte in einer spektakulären Partie gegen die U21-Equipe des FCL ein 3:4. Der Siegtreffer für die Luzerner fiel in der 8. Minute der Nachspielzeit.

Ein Verteidiger fehlt gesperrt

Kommt erschwerend dazu, dass Chams Aussenverteidiger Kevin Röthlisberger die vierte gelbe Karte der Saison sah und deshalb gegen Rapperswil-Jona gesperrt fehlen wird.

Auch die Statistik ist keine Chamerin: Der Sportclub vermochte in bisher fünf Versuchen in der Promotion League keines der Heimspiele gegen diesen Kontrahenten zu gewinnen – drei Niederlagen stehen zwei Remis gegenüber.

Rotkreuz muss auf der Hut sein

Wie der SC Cham hat auch der FC Rotkreuz in der vergangenen Runde ein Erfolgserlebnis aus der Hand gegeben. Nach 2:0-Führung unterlag der Aufsteiger in der 1.-Liga-Partie gegen Langenthal mit 2:3.

Am Sonntag dürfen sich die Rotkreuzer in Münsingen keine Ausrutscher erlauben, wollen sie sich nicht stärker nach hinten in der Tabelle orientieren müssen (14 Uhr, Sandreutenen). Denn die Berner weisen als Zweitletzte nur vier Zähler Rückstand auf den FCR auf.