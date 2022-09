«Secondhand Day» Zuger Brockenhäuser im Test – wo gibt es die grösste Auswahl und beste Qualität? Von Baar über Zug und Steinhausen bis nach Hünenberg – der Kanton Zug hat mit fünf Brockis einiges zu bieten. Doch wo erwartet die Besucherinnen und Besucher das beste Einkaufserlebnis? Zum nationalen «Secondhand Day» am heutigen 24. September gibt es die Zuger Brockis im Test. Sina Engl Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sei es wegen des besonderen Flairs, der unschlagbaren Preise oder aus Gründen der Nachhaltigkeit – viele lieben das «Brocki». Nur hier sind einzigartige Stücke aus antiken Zeiten oder verschnörkelte Möbelstücke zu finden, und dann noch zu einem guten Preis. Zudem fliessen die Erlöse aus den meisten Brockenhäusern in einen guten Zweck. Bei den Brockis in der Stadt Zug gehen sie zum Beispiel zu Gunsten der Frauenzentrale Zug.

Nicht zu vergessen sind da die verschiedenen Serviceangebote. Oft wird einem bei einer Räumung oder Entrümpelung unter die Arme gegriffen.

Für nachhaltigen Konsum

Der nationale «Secondhand Day», der heute, am 24. September 2022, zum dritten Mal stattfindet, würdigt die Kultur der Wiederverwertung. Hinter dem Tag stehen Organisationen wie Ricardo und myclimate, die aufzeigen wollen, «wie cool und einfach ein nachhaltiger Konsum ist».

Auf der Website des «Secondhand Day» wird erklärt, dass «wir für unseren Neuwarenkonsum zu viele Ressourcen verbrauchen und für deren Produktion, Transport und Nutzung zu viel CO 2 ausstossen». In der Schweiz nämlich pro Kopf 14 Tonnen CO 2 jedes Jahr. Secondhand kaufen lohnt sich also nicht nur fürs Portemonnaie, sondern auch für die Umwelt.

Im Kanton Zug finden sich die Brockenhäuser an fünf Standorten in vier verschiedenen Gemeinden. Einige mögen ihr Lieblingsbrocki haben, doch wenige waren wahrscheinlich schon bei allen zu Besuch. Unsere Zeitung testet für Sie alle Zuger Brockenhäuser anhand von folgenden Kriterien: Erreichbarkeit, Einrichtung, Auswahl, Service, Qualität und Preis.

Neben den «typischen» Brockis finden sich im Kanton selbstverständlich weitere Secondhandläden mit tollen Angeboten. Dieser Vergleich dient als erster Anstoss für eine Secondhand-Einkaufstour.

Die Möbelabteilung im Brocki Zug bietet eine grosse Auswahl an Lampen und Bilderrahmen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 21. September 2022)

Erreichbarkeit : Das Brocki Zug befindet sich beim Ökihof an der Äusseren Güterstrasse 10. Die Ökihof-Parkplätze können benutzt werden.

: Das Brocki Zug befindet sich beim Ökihof an der Äusseren Güterstrasse 10. Die Ökihof-Parkplätze können benutzt werden. Einrichtung : In einem oberen Stockwerk sind Kleider, Geschirr und Bücher untergebracht, besonders ist die Möbelabteilung im unteren Stock. Es ist relativ voll, aber alles gut sortiert.

: In einem oberen Stockwerk sind Kleider, Geschirr und Bücher untergebracht, besonders ist die Möbelabteilung im unteren Stock. Es ist relativ voll, aber alles gut sortiert. Auswahl : Hier gibt es wohl die grösste Auswahl an Möbeln. In der grossen Büchersammlung findet man fremdsprachige Literatur und Musiknoten.

: Hier gibt es wohl die grösste Auswahl an Möbeln. In der grossen Büchersammlung findet man fremdsprachige Literatur und Musiknoten. Service : Praktische Lage direkt beim Ökihof. Mitarbeiterinnen stehen für Hilfe und Auskunft bereit. Möbelabholdienst kostenlos, Entsorgung kostenpflichtig.

: Praktische Lage direkt beim Ökihof. Mitarbeiterinnen stehen für Hilfe und Auskunft bereit. Möbelabholdienst kostenlos, Entsorgung kostenpflichtig. Qualität und Preis: Die meisten Sachen haben eine gute Qualität, die Preise sind fair.

Grafik: Jana Breder

Klein, aber fein ist das Brockehüsli in der Zuger Altstadt. Bild: Matthias Jurt (Zug, 14. September 2022)

Erreichbarkeit : An der Ägeristrasse 40, nur 100 Meter zur Bushaltestelle Burgbach, Parkplätze sind keine vorhanden.

: An der Ägeristrasse 40, nur 100 Meter zur Bushaltestelle Burgbach, Parkplätze sind keine vorhanden. Einrichtung : Klein, aber fein. Hier ist alles ordentlich an seinem Platz. Besonders ist die gemütliche Atmosphäre, ein Ort zum Wohlfühlen.

: Klein, aber fein. Hier ist alles ordentlich an seinem Platz. Besonders ist die gemütliche Atmosphäre, ein Ort zum Wohlfühlen. Auswahl : Obwohl das Brocki eher überschaubar ist, ist das Sortiment breit gefächert. Von Schmuck über Kleidung bis Kinderspielsachen wird man hier auf der Suche nach kleineren Sachen fündig.

: Obwohl das Brocki eher überschaubar ist, ist das Sortiment breit gefächert. Von Schmuck über Kleidung bis Kinderspielsachen wird man hier auf der Suche nach kleineren Sachen fündig. Service : Nettes Personal, zu Hilfe kommend, wenn man sie braucht. Möbelabholdienst kostenlos, Entsorgung kostenpflichtig.

: Nettes Personal, zu Hilfe kommend, wenn man sie braucht. Möbelabholdienst kostenlos, Entsorgung kostenpflichtig. Qualität und Preis: Qualitativ gute Stücke zu fairen Preisen. Achtung: Bezahlung nur mit Bargeld möglich.

Grafik: Jana Breder

Im Heilsarmee Brocki in Baar werden die angebotenen Waren Teil der Einrichtung. Bild: Matthias Jurt (Baar, 14. September 2022)

Erreichbarkeit : An der Sihlbruggstrasse 3b stehen viele Parkplätze zur Verfügung, Bushaltestelle Lättichstrasse ist 400 Meter entfernt.

: An der Sihlbruggstrasse 3b stehen viele Parkplätze zur Verfügung, Bushaltestelle Lättichstrasse ist 400 Meter entfernt. Einrichtung : Fast wie in einem Kaufhaus hat hier, über zwei Stockwerke verteilt, alles seinen Platz. Es gibt ein Café mit netter Sitzecke.

: Fast wie in einem Kaufhaus hat hier, über zwei Stockwerke verteilt, alles seinen Platz. Es gibt ein Café mit netter Sitzecke. Auswahl : Hier hat es wohl die beste Auswahl. Man findet Geschirr, Kleidung und Sportartikel, viele Regale mit Büchern und Schallplatten laden zum Stöbern ein.

: Hier hat es wohl die beste Auswahl. Man findet Geschirr, Kleidung und Sportartikel, viele Regale mit Büchern und Schallplatten laden zum Stöbern ein. Service : An den mehreren Kassen kann jeder mit «BrockiCard» Punkte sammeln. Ein Möbelabholdienst und Räumungen werden kostenpflichtig angeboten.

: An den mehreren Kassen kann jeder mit «BrockiCard» Punkte sammeln. Ein Möbelabholdienst und Räumungen werden kostenpflichtig angeboten. Qualität und Preis: Hohe Qualität, trotzdem gute Preise. Neben teuren Markenkleidern finden sich günstiges Geschirr oder Bücher.

Grafik: Jana Breder

Antike Stücke findet man im Einzelstück Brocki in Steinhausen. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 21. September 2022)

Erreichbarkeit : Im Industriegebiet an der Chollerstrasse 23 sind einige Parkplätze vorhanden. Vier Gehminuten zur Bushaltestelle Sumpfstrasse.

: Im Industriegebiet an der Chollerstrasse 23 sind einige Parkplätze vorhanden. Vier Gehminuten zur Bushaltestelle Sumpfstrasse. Einrichtung : Gut sortiert, allerdings eher vollgestellt. Hier liegt auch mal was auf dem Boden, wenn sonst kein Platz ist.

: Gut sortiert, allerdings eher vollgestellt. Hier liegt auch mal was auf dem Boden, wenn sonst kein Platz ist. Auswahl : Grosse Auswahl. Es gibt hier über Instrumente, Stereoanlagen und Möbel fast alles. In einem separaten Schrank finden Sammler Briefmarken, Uhren und alte Fotoapparate.

: Grosse Auswahl. Es gibt hier über Instrumente, Stereoanlagen und Möbel fast alles. In einem separaten Schrank finden Sammler Briefmarken, Uhren und alte Fotoapparate. Service : Grosses Angebot an teilweise kostenpflichtigen Dienstleistungen wie Entrümpelung und Transport.

: Grosses Angebot an teilweise kostenpflichtigen Dienstleistungen wie Entrümpelung und Transport. Qualität und Preis: Qualität der Dinge ist unterschiedlich. Preise im Durchschnitt etwas höher. Trotzdem findet man hier auch Schnäppchen.

Grafik: Jana Breder

Im Brocki in Hünenberg gibt es Geschirr und Küchenartikel. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 23. September 2022)

Erreichbarkeit : In Hünenberg an der Chamerstrasse 42, direkt bei der Bushaltestelle Moos. Parkplätze sind wenige vorhanden.

: In Hünenberg an der Chamerstrasse 42, direkt bei der Bushaltestelle Moos. Parkplätze sind wenige vorhanden. Einrichtung : Die ersten Regale können vor dem Eingang an der frischen Luft betrachtet werden, der Innenraum ist klein, dafür ist alles ordentlich auf seinem Platz.

: Die ersten Regale können vor dem Eingang an der frischen Luft betrachtet werden, der Innenraum ist klein, dafür ist alles ordentlich auf seinem Platz. Auswahl : Grosse Auswahl an Küchenartikeln, Kleidung und Bastelsachen. Auch für Kinder ist hier viel dabei. Grössere Möbel gibt es keine.

: Grosse Auswahl an Küchenartikeln, Kleidung und Bastelsachen. Auch für Kinder ist hier viel dabei. Grössere Möbel gibt es keine. Service : Ein Schild weist den Weg zum Brocki, man trifft auf nette Mitarbeitende. Warenannahme zu den Öffnungszeiten, es wird kein Abholservice angeboten.

: Ein Schild weist den Weg zum Brocki, man trifft auf nette Mitarbeitende. Warenannahme zu den Öffnungszeiten, es wird kein Abholservice angeboten. Qualität und Preis: Vergleichsweise tiefe Preise auch für qualitativ gute Stücke. Hier ist bestimmt das ein oder andere Schnäppchen dabei.

Grafik: Jana Breder

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen