Verhalten der Zuger während der Coronapandemie: Das Fazit der Zuger Polizei fällt positiv aus

Im Zuge der Coronapandemie hat der Bundesrat eine umfassende Verordnung erlassen, die auch strafrechtliche Normen beinhaltet. Die Rechtsgrundlage dafür findet sich im Epidemiegesetz von 2016. Die Zuger Polizei führt nach eigener Aussage keine Statistik, wie viele Verfahren im Zusammenhang mit dem Coronavirus laufen.

Fakt ist, dass unter den 499 im Mai von der Staatsanwaltschaft zugänglich gemachten Strafbefehlen deren zwei auf einem Tatbestand beruhen, der gemeinhin straffrei ist. In Baar bewirtete die Geschäftsführerin einer Bar Anfang April Gäste. Die Barbesitzerin muss eine Geldstrafe von 900 Franken bezahlen. Hinzu kommen die Verfahrenskosten in der Höhe von 400 Franken.

Ebenfalls in Baar erwischten die Ordnungshüter einen Coiffeur, der am Karsamstag einem Mann für 15 Franken die Haare schnitt. Die Geldstrafe (2000 Franken) ist bedingt ausgesprochen worden, die Busse und die Verfahrenskosten, alles in allem 900 Franken, muss jedoch der Coiffeur bezahlen.