Justiz Zuger Parfüm-Diebinnen stehen vor Strafgericht, Staatsanwalt fordert Gefängnis und Landesverweis Zwei Zugerinnen sollen für Tausende Franken Parfum gestohlen haben – geplant und bandenmässig. Falls sie je ein Teamgeist verband, war vor dem Zuger Strafgericht davon nicht mehr viel zu spüren. Geschichte einer gescheiterten Freundschaft. Kilian Küttel 22.08.2022, 19.00 Uhr

Wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls standen am Montag zwei junge Frauen vor dem Zuger Strafgericht (links im Bild). Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Mai 2020)

Freundschaften sterben still und leise oder mit Knall und Wut. Und die zwei Frauen, die an diesem Montagmorgen auf der gleichen Anklagebank sitzen, haben sich seit dem dem 17. Dezember 2020, einer Beinahe-Schlägerei und einer abgebrochenen Einvernahme beim Staatsanwalt endgültig nichts mehr zu sagen. Sie nehmen so absichtlich keine Notiz voneinander, dass es einem vorkommt, als sässe in erster Linie ein Anwalt zwischen ihnen, damit sie nicht nebeneinandersitzen müssen.

Die Kälte passt so gar nicht zu den Geschehnissen, für die sich die Serbin und die Schweizerin Mitte 20 vor dem dreiköpfigen Strafgericht zu verantworten haben. Denn glaubt man der Zuger Staatsanwaltschaft, waren die Zugerinnen einst ein eingespieltes Team, als sie zwischen Juni 2017 und März 2018 21 Ladendiebstähle begingen und Diebesgut für 7500 Franken erbeuteten.

Drei Jahre unbedingt für die eine, anderthalb Jahre bedingt für andere

Abgesehen hatten sie es auf Drogerien und Parfumgeschäfte, wo sie Düfte von Paco Rabanne, Diesel oder Prada einsackten. Später verkauften sie die Fläschchen und Flacons weiter, um mit dem Erlös einen Teil ihres Lebensunterhalts zu finanzieren, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer 28-seitigen Anklage schreibt. Diese fordert wegen mehrfachen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls sowie Hausfriedensbruch drei Jahre Gefängnis und 30 Tagessätze bedingter Geldstrafe für die Serbin.

Daneben soll sie die Schweiz für fünf Jahre verlassen müssen, da qualifizierter Diebstahl zu den berüchtigten Katalogstraftaten gehört, die einen Landesverweis nach sich ziehen. Für die Schweizerin beantragt die Staatsanwaltschaft anderthalb Jahre Gefängnis bedingt.

Priorität Nummer 1: Landesverweis abwenden

Das zur Ausgangslage vor der knapp vierstündigen Verhandlung vom Montagmorgen. Und so viel vorneweg: Ein Entscheid steht aus, das Gericht kündigte die Urteilsverkündigung für den späten Mittwochnachmittag an.

Bekommt die Staatsanwaltschaft nach zweijähriger Untersuchung Recht? Oder verfangen die Argumente der Verteidiger, die am Montagvormittag ihre jeweils eigene Mission verfolgten?

Für den Anwalt der Serbin lautete diese vor allem anderen: Den drohenden Landesverweis abwenden. Dafür versuchte der Verteidiger, das Gericht von einem Härtefall zu überzeugen. Seine Mandantin sei in der Schweiz geboren, sehe sich als Schweizerin und habe, mit Ausnahme einer todkranken Grossmutter, weder Wurzeln in noch Bezug zur alten Heimat:

«Ein Landesverweis würde meine Mandantin aus ihrem sozialen Umfeld herausreissen. Das wäre eine Katastrophe für sie.»

Ohnehin sei seine Mandantin nie Teil einer Bande gewesen. Denn bandenmässiges Arbeiten setze eine minimale Organisation und Planung voraus: «Die Beschuldigten aber entschieden sich spontan zum Stehlen. Sie handelten ohne genauen Tatplan oder Arbeitsteilung und sie kundschafteten die Drogerien vor den Taten auch nicht aus.»

Serbin gesteht, Schweizerin streitet ab

Zusätzlich stand die mehrmals vorbestrafte Serbin wegen 38 Diebstählen vor Gericht, die sie alleine begangen haben soll. Wie die gemeinsamen Diebstähle gab sie auch diese Taten zu und antwortete dem Gericht, sie habe gestohlen, um ihren Marihuanakonsum zu finanzieren:

«Was ich getan habe, tut mir Leid. Ich weiss, ich würde nicht mehr stehlen und mir eine Arbeit suchen, wenn ich hierbleiben kann»,

sagte die Beschuldigte, deren Anwalt ein Jahr Gefängnis und 500 Franken Busse forderte.

Demgegenüber zielte der Verteidiger der ebenfalls vorbestraften Schweizerin auf die Verfahrensführung ab. Er argumentierte unter anderem, die Beweise aus einer ersten Polizeieinvernahme seien nicht verwertbar, da seine Mandantin alleine und ohne Anwalt vernommen worden sei. Statt anderthalb Jahre Freiheitsstrafe, wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, forderte der Verteidiger sechs Monate Gefängnis bedingt. Vor allem, weil seine Mandantin 19 der 21 mutmasslich gemeinsam begangenen Diebstähle bestritt. Lediglich in zwei Fällen gab sie die Tat zu, mit den übrigen Diebstählen habe sie nichts zu tun gehabt.

Genau das war an diesem Montagvormittag der Elefant im Gerichtssaal. Und das Einzige, das dafür sorgte, dass die Beschuldigten zumindest ansatzweise so taten, als würde die andere existieren. So sagte die serbische Beschuldigte an die Adresse ihrer früheren Kollegin:

«Wir alle wissen, dass sie auch dabei war. Trotzdem hält sie alle zum Narren. Sie soll ehrlich sein. Ich verstehe nicht, wie man das alles abstreiten kann.»

Die Schweizer Beschuldigte entgegnete darauf nichts und verweigerte die Aussage, wie sie das in weiten Teilen der Befragung tat, wenn es um die gemeinsamen Diebstähle ging.

Am Mittwoch ist klar, wem das Gericht glaubt. Am Montagmittag verlassen die früheren Freundinnen das Gerichtsgebäude und gehen das erste kleine Stück mehr oder weniger gemeinsam. Wortlos, wenige Meter voneinander entfernt – und doch, so scheint es, unwiderruflich getrennt.