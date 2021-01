Verkehr Alkoholisierte Frau fährt Slalom auf der Autobahn in Cham eine alkoholisierte Autofahrerin fiel am Sonntagnachmittag auf der Autobahn durch ihre unsichere Fahrweise auf. Die Polizei konnte sie anhalten und kontrollieren. 04.01.2021, 10.45 Uhr

Die Spuren der Irrfahrt: Die Lenkerin benutzte teilweise auch den Pannenstreifen. Bild: PD/Zuger Polizei

(rh) Am Sonntag, 3. Januar, erreichten nach 14 Uhr mehrere Meldungen die Einsatzleitzentrale, dass ein Auto in Schlangenlinie auf der Autobahn A4 von Luzern in Richtung Zürich unterwegs sei. Die Zeugen sagten aus, dass die fehlbare Lenkerin Slalom über beide Fahrspuren fuhr und teilweise auch den Pannenstreifen benutzte. Einer Patrouille gelang es schliesslich, die Autofahrerin nach dem Verlassen der Autobahn beim Alpenblick in Cham anzuhalten.