verkehr Am Baarer Bahnhof sollen künftig 600 zusätzliche Veloabstellplätze entstehen Zurzeit erarbeitet die Gemeinde zusammen mit der SBB und dem Kanton Zug eine Machbarkeitsstudie, die aufzeigen soll, welche Auswirkungen der Ausbauschritt 2035 auf den Bahnhof haben wird. Um ein Velo-Chaos zu vermeiden, hat der Gemeinderat kürzlich Hinweistafeln angebracht. Rahel Hug 12.01.2021, 05.00 Uhr

Mit den neuen Schildern möchte der Gemeinderat die Nutzer der Veloabstellplätze «verständlich, aber zurückhaltend auf die Regeln, die Benutzerordnung und die Parkordnung» hinweisen. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 8. Januar 2021)

Bei den aktuellen Temperaturen steigen vor allem Hartgesottene aufs Velo. Und durch die Homeoffice-Empfehlung sind weniger Pendler unterwegs, die ihr Velo am Bahnhof parkieren möchten. Entsprechend finden Radfahrer am Bahnhof Baar zurzeit immer einen freien Platz. Um einem Velo-Chaos, wie es in den vergangenen Jahren vor allem in der warmen Jahreszeit immer wieder vorgekommen ist, vorzubeugen, hat der Gemeinderat nun Hinweisschilder angebracht, wie Velos korrekt parkiert werden müssen.

Die Tafeln wurden Anfang Dezember bei den Veloabstellplätzen beim Busbahnhof und auf der Seite Bahnmatt platziert. Die zuständige Gemeinderätin Sonja Zeberg (FDP) erklärt:

«Ziel war es, die Nutzer verständlich, aber zurückhaltend auf die Regeln, die Benutzerordnung und die Parkordnung hinzuweisen.»

Das Konzept wurde zusammen mit einer Baarer Werbe- und Grafikagentur erarbeitet. «Wir wollten keinen grossen Schilderwald, sondern eine benutzerfreundliche Information», so die Vorsteherin Liegenschaften/Sport weiter. Mit den Hinweistafeln erhalte die Gemeinde auch eine gewisse Handhabung bei Fehlverhalten. Für ein Fazit, ob die Kampagne Wirkung zeigt, sei es nach rund einem Monat noch zu früh. Die Gemeinde will das Frühjahr abwarten, wenn wieder mehr Personen mit Velos unterwegs sind.

Mit deutlicher Zunahme an Pendlern gerechnet

Die Veloparkplätze am Bahnhof Baar sind bereits seit längerem ein Thema. Die Gemeinde möchte zusätzlich zu den bestehenden 400 Plätzen weitere schaffen. Ursprünglich war geplant, diese auf dem heutigen Park-and-Rail-Platz, der sich auf der südlichen Seite auf Gleisniveau befindet, zu erstellen. Das Grundstück gehört der SBB und weil diese vor rund fünf Jahren signalisierten, das Grundstück überbauen zu wollen, wurden die Pläne auf Eis gelegt.

Wie der Baarer Bauvorsteher Jost Arnold (FDP) nun Auskunft gibt, wurde dieses Vorhaben mittlerweile aufgrund des geplanten Bahn-Ausbauschritts 2035 gestoppt. Bekanntlich wollen Bund und SBB das Trassee zwischen Zug und Baar von zwei auf vier Gleise ausbauen. Zudem soll der Zimmerberg-Basistunnel II realisiert werden, der Baar direkt mit Zürich verbindet (ohne Zwischenhalt in Thalwil). Jost Arnold:

«Baar würde damit als Verkehrsknotenpunkt weiter an Bedeutung gewinnen.»

Es sei von einer deutlichen Zunahme, an Pendlerinnen und Pendlern auszugehen.

Vorgesehen sind mehr als doppelt so viele Plätze

Zurzeit erarbeiten die SBB, der Kanton Zug und die Gemeinde Baar eine Machbarkeitsstudie. «Diese soll klären, welche Auswirkungen der Ausbauschritt 2035 auf den Bahnhof und seine nähere Umgebung haben wird, und welche weiteren Planungsschritte daraus entstehen», führt Arnold aus. Teil dieser Studie sind auch Abklärungen zu den Veloabstellplätzen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Planung sei mehr als eine Verdoppelung der heutigen Zahl von 400 auf 1000 vorgesehen, erläutert der FDP-Gemeinderat. Die zusätzlichen Plätze sollen an verschiedenen Standorten rund um den Bahnhof realisiert werden.

«Zudem soll die Studie aufzeigen, wo bei einem allenfalls noch höheren Bedarf weitere Abstellplätze realisiert werden könnten.»

Es wird also noch dauern, bis rund um den Bahnhof weitere Veloplätze geschaffen werden können. Derzeit gebe es aber genügend Plätze, ist Sonja Zeberg überzeugt. Um der höheren Auslastung in den wärmeren Monaten zu begegnen, hat die Abteilung Liegenschaften/Sport bereits im Jahr 2010 zusammen mit GGZ@Work ein Konzept zur Bewirtschaftung der Veloabstellplätze beim Bahnhof ausgearbeitet. Die Plätze werden seitdem zweimal wöchentlich kontrolliert, wie Zeberg erklärt. Falsch parkierte Räder werden umgestellt und korrekt parkiert, fahruntüchtige Velos werden ebenso mit einem Flyer markiert wie Velos, die seit längerem ungebraucht am selben Platz stehen.

Wer doch einmal keinen Platz für sein Zweirad findet, dem sei der Abstellplatz im Bahnhofsgebäude (nach dem Restaurant und dem Caritas-Laden) empfohlen. Hier seien auch an Spitzentagen immer Plätze frei, sagt Sonja Zeberg.