Verkehr Autonummer können im Kanton Zug neu frei vererbt werden – die Regierung will damit faire Bedingungen schaffen Ein teuer gekauftes Kontrollschild konnte bisher im Todesfall nur direkten Erben vermacht werden. Gab es keine, ging die Nummer zurück an den Kanton. Dies hat die Regierung nun geändert. Zoe Gwerder 28.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Autonummer «ZG 10» bezahlte ein Bieter vor bald drei Jahren 233'000 Franken. Dies ist dank der Auktionen des Kantons Zug seit 2018 möglich. Sollte jedoch der hoffentlich noch immer glückliche Besitzer das Zeitliche segnen, hätte er bis vergangene Woche das teuer ersteigerte Stück Metall nur in gerader Linie vererben können. Eine Tante, Nichte oder Freundin wären leer ausgegangen, auch wenn der verstorbene Besitzer diese im Testament als Erben festgesetzt hätte. Ein solches Weitergeben ausserhalb der direkten Erblinie war nur zu Lebzeiten möglich.

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Zug ist nicht mehr Besitzerin des Kontrollschildes «ZG 10».

Stefan Kaiser (Steinhausen 12. Februar 2018)

Die Zuger Regierung hat dies nun geändert. Seit dem 19. Dezember dürfen Besitzer ihre Autonummern – ob ersteigert oder nicht – mit einem Eintrag im Testament jeder von ihnen gewünschten Person vererben. Gibt es kein entsprechendes Dokument, haben auch die direkten Erben die Möglichkeit, das Kontrollschild nach eigenem Gutdünken weiter zu geben.

«Unfaire» Regelung aus der Welt geschafft

Wie der zuständige Zuger Regierungsrat Beat Villiger erklärt, sei es in den letzten Monaten vermehrt zu Anfragen gekommen, bei denen der Verstorbene seine Nummer im guten Glauben einer aussenstehenden Person vererben wollte – dies aber nicht gültig war. «Ich finde es unfair, wenn die Leute zu Lebzeiten ihre Nummer frei weitergeben können, dies aber über das Testament nicht möglich ist», so Villiger.

Eine Voraussetzung ist nun allerdings, dass die Autonummer innert eines Jahres wieder im Kanton Zug eingelöst wird. Villiger:

«Man kann die Nummer also nicht einer Person in Zürich vermachen oder sie als Souvenir an die Wand hängen.»

Die Kritik, dass nun noch weniger spannende Nummern wieder zurück an den Kanton gehen, relativiert der Sicherheitsdirektor. Bei solchen Erbfällen gehe es nicht immer um interessante Nummern. «Es ist oft ein ideeller Wert, der hinter einer Nummer steckt.» Die Verbundenheit mit dem Kanton sei hierbei zu nennen. «Oder aber eine Nummer, die schon lange in der Familie ist, und auch ausserhalb der direkten Erblinie in der Familie bleiben soll.»

Dass rund 340 Gramm gestanztes Aluminium dermassen viele Emotionen auf sich vereinen kann, hat unterschiedliche Hintergründe. Gemäss dem Sozial- und Wirtschaftspsychologen der Hochschule Luzern, Christian Weibel, gibt es zur Faszination von Kontrollschildern wenig Untersuchungen. Auf der Basis seiner beiden Fachgebiete sieht er bei den Autonummern insbesondere den Faktor des knappen Gutes als Grund für den Gewinn an Wert und Attraktivität. «Tiefe Autonummern sind nur ganz wenige verfügbar, weshalb sie umso wertvoller werden.»

Ein weiterer gewichtiger Faktor sei jener des Statussymbols. Im Gegensatz zu früher, wo Statussymbole viel einheitlicher gewesen seien, seien diese heute von Gruppe zu Gruppe verschieden. «Bei einem Wissenschaftler ist es eher eine Publikation in einer renommierten Zeitschrift, wohingegen beim Manager möglicherweise das Luxusauto als Statussymbol gilt.» Auch eine aussergewöhnliche Autonummer könne entsprechend ein Statussymbol sein. Weibel:

«Es ist der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung, welche die Leute dazu bringt, nach Statussymbolen zu streben und je nach Gruppe viel Geld für diese auszugeben.»

Der eigentliche Wert einer Autonummer ist hingegen ziemlich tief. Ein Nummernpaar im Lang- oder Hochformat kostet den Kanton Zug bei der Anschaffung ab dem kommenden Jahr rund 10 Franken – rund ein Drittel mehr als bisher. Aufgrund des Aufwands für Bestellung, Entgegennahme sowie Lagerung und Inventarisierung wird das Nummernpaar ausserhalb von Auktionen für 40 Franken abgegeben, wie Villiger erklärt. Wer seine Nummer selber weitergeben will, muss beim Zuger Strassenverkehrsamt 250 Franken für die Nummernübergabe bezahlen.

Wird ein Kontrollschild gestohlen, wird in der Regel ein Strafverfahren eröffnet. Die Autonummer wird gesperrt. Bei einem mutmasslichen Delikt ist dies für bis zu 15 Jahre möglich. Wie beim Autohändler Amag zu erfahren ist, gibt es keine Halterungen, bei welchen die Nummern schwieriger zu stehlen währen. Bei Ripol wurden 2018 und 2019 jährlich durchschnittlich 142 Zuger Kontrollschilder als «gestohlen» ausgeschrieben.