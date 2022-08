Der Verein Elektromobilität Zug fordert einen einfacheren Zugang zu Ladestationen

3,1 Prozent aller Autos im Kanton Zug sind rein elektrisch unterwegs. Das ist doppelt so viel wie der Schweizer Durchschnitt, der laut dem Bundesamt für Statistik bei 1,5 Prozent liegt und mehr als in allen anderen Kantonen. In der Gemeinde Cham beträgt die «Elektro-Quote» sogar 5,5 Prozent. Schlusslicht ist Unterägeri mit 1,6 Prozent.

Wieso liegt der Kanton Zug ganz vorne? «Die Autobranche, allen voran Tesla, hat bei der Innovation neuer E-Autos aus Investitionsgründen bewusst beim Premiumsegment begonnen», sagt Diego Dudli, im Vorstand des Vereins Elektromobilität Zug. Dies, um die anfangs höheren Entwicklungskosten wieder herein holen zu können. «Die hohe Kaufkraft im Kanton Zug sowie die bereits vorhandene hohe Affinität zu grossen und sportlichen Autos verhalfen der E-Mobilität zum Durchbruch.» Inzwischen gäbe es in allen Preissegmenten elektrische Fahrzeugmodelle.