Verkehr Die Baudirektion sagt: Die Tangente Zug/Baar entlastet die Orte stark Eine Verkehrszählung weist ein angeblich bis zu 36 Prozent geringeres Fahrzeugaufkommen aus. 08.04.2022, 13.24 Uhr

Nach Eröffnung der Tangente Zug/Baar im Juni 2021 wurden im März 2022 die Verkehrszahlen erhoben. Im Vergleich zu den Messwerten von 2016 zeigt sich laut einer Mitteilung des Kantons, dass das neue Strassenstück «einen grossen Teil des Verkehrs» aufgenommen hat. «Die anvisierten Ziele bezüglich der Entlastung der Strassen in Baar und Zug konnten erwartungsgemäss erfüllt werden. Messungen zeigen zudem, dass die Lärmbelastung gesunken ist», heisst es weiter.

Um die Wirksamkeit der Tangente Zug/Baar in Bezug auf die Verkehrsentlastung zu überprüfen, sei der Verkehr vor dem Bau und nach der Eröffnung der Tangente an verschiedenen Messpunkten in Baar und Zug gezählt worden. Mit dem Bau der Tangente Zug/Baar wurden zusätzliche Messorte installiert, die zukünftig als Dauerverkehrszählstellen genutzt werden.

Die Marktgasse in Baar hätten im Jahr 2016 beispielsweise täglich mehr als 20'600 Fahrzeuge befahren. Mit etwas mehr als 13'000 Fahrzeugen pro Tag sei die Marktgasse heute um 36,4 Prozent geringer vom Verkehr belastet als zuvor. In Richtung Zug seien beim Messort Talacher 17,4 Prozent weniger Fahrzeuge gemessen worden.

Swati Singh

Insgesamt seien an allen Zählstellen wesentlich weniger Fahrzeuge gemessen worden als vor dem Bau der Tangente. (bier)