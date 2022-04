Verkehr Die Nachfrage im Zuger ÖV wird langsam besser Im Jahr 2021 sind die Frequenzen des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zug gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozent gestiegen. Doch auch im zweiten Jahr von Covid-19 wurden deutlich weniger Reisende gezählt, als im pandemiefreien Rekordjahr 2019. 28.04.2022, 19.30 Uhr

Der bestellte öffentliche Verkehr im Kanton Zug wurde im Jahr 2021 über 21,1 Millionen Mal benutzt. Dies entspricht zwar einer um 1,2 Prozent höheren Frequenz, als im Vorjahr; die Nachfrage liegt aber immer noch rund 30 Prozent unter dem pandemiefreien Rekordjahr 2019. Das geht aus einer Mitteilung der Baudirektion hervor.

Quelle: Baudirektion Kanton Zug

Der Einbruch der Nachfrage beim öffentlichen Verkehr in den Jahren 2020 und 2021 ist bekanntlich eine Folge von Covid-19 und hat sämtliche Zuger Bahn- und Buslinien in etwa gleich stark getroffen. Seit die Covid-19-Massnahmen in diesem Frühjahr aufgehoben wurden, steigt die Nachfrage langsam.

«Ich bin zuversichtlich, dass viele Reisende wieder zum öffentlichen Verkehr zurückfinden», wird Regierungsrat Florian Weber in der Mitteilung zitiert. «Besteller und Transportunternehmen gehen von einer kontinuierlichen Verbesserung der Nachfrage aus. Bis 2024 sollte der Stand vor der Pandemie wieder erreicht werden können.» (haz)