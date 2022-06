Verkehr Die Sinserstrasse in Lindencham wird saniert – grosszügig umfahren lohnt sich Der Abschnitt der Sinserstrasse in Lindencham von der Lindenstrasse bis zur Untermühlestrasse wird ab Montag, 27. Juni, bis voraussichtlich Mitte August saniert. 21.06.2022, 14.00 Uhr

Die Reussbrücke in Sins wird laut Mitteilung der kantonalen Baudirektion in den Sommerferien vom 11. Juli bis 14. August 2022 gesperrt. Um die damit verbundene verkehrsarme Zeit auf der Sinserstrasse optimal zu nutzen, werden mehrere Kantonsstrassenabschnitte gleichzeitig und konzentriert saniert, unter anderem der Abschnitt von der Untermühlestrasse bis zur Lindenstrasse in Cham.