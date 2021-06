Strassenbau: Tangente Zug/Baar wird eröffnet

Verkehr Ein Jahrhundertprojekt steht kurz vor dem Abschluss: Die Tangente Zug/Baar wird eröffnet Es ist ein Meilenstein in der Zuger Verkehrsplanung. Das rund 160 Millionen Franken teure Projekt hat einen langen Weg hinter sich. Nun wird die Strasse am 24. Juni dem Verkehr übergeben. Rahel Hug 15.06.2021, 05.00 Uhr

Das Luftbild zeigt, wie die Tangente den Verkehr am Baarer Ortsteil Inwil (rechts) und am Quartier Himmelrich (oben) vorbeiführt. Bild: PD

20 Jahre lang dauerte die Planung der Tangente Zug/Baar, 4 Jahre der Bau. 4 Kilometer Strassenstrecke sind neu entstanden und mit 370 Metern wurde der längste Tunnel und der erste Strassentunnel des Kantons überhaupt gebaut. Für die Planung, den Bau und den Landerwerb der Tangente wurden Kosten von rund 201 Millionen Franken veranschlagt. Es sind eindrückliche Zahlen, die das Grossprojekt beschreiben. Jetzt ist es so weit: Die neue Ost-West-Verbindung zwischen dem Zuger Berggebiet und der Talebene wird in Betrieb genommen. Ein Rückblick - und die wichtigsten Informationen zur Eröffnung.

2003 wurde der erste Grundstein für die Tangente gelegt – mit dem Antrag des damaligen Baudirektors Hans-Beat Uttinger für einen Projektierungskredit über 3 Millionen Franken für ein Generelles Projekt, der von der Regierung und danach vom Kantonsrat genehmigt wurde. Der Kantonsrat hiess schliesslich auch den Planungs- und Baukredit im Frühling 2009 deutlich gut, am 19. November 2009 gab das Stimmvolk mit 59 Prozent Ja-Stimmen Grünes Licht für das Grossprojekt. Im Anschluss wurde das Bau- und Auflageprojekt erarbeitet.

Die Karte zeigt die Streckenführung der Tangente Zug/Baar. Bild: PD

Der Zuger Regierungsrat Heinz Tännler, von 2007 bis 2016 Baudirektor, hatte viel zu tun mit den entsprechenden Landverhandlungen. Nach Einsprachen noch vor dem Urnengang folgten Einsprachen im Bewilligungsverfahren und Beschwerdeverhandlungen. Eine Beschwerde wurde bis vor Bundesgericht gezogen, das zu Gunsten des Projekts entschied. Landbesitzer, Bauern und Anwohner mussten ins Boot geholt werden. Dabei kam es auch zu Enteignungen. Für Schlagzeilen sorgte der Bauer des Grossacherhofs, der verschwunden war und schliesslich enteignet wurde. Die Baudirektion brauchte Zugang zum Margelbach und benötigte ein Stück Land des Bauern für die Tangente.

Der Bauer des Grossacherhofs wurde enteignet. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 19. Februar 2016)

Die Tangente soll in Zug und Baar den Transitverkehr verringern. Zudem bringt sie für die Neuheimer, Menzinger und Ägerer einen direkten Zugang zum Autobahnnetz. Sie führt als zweispurige Kantonsstrasse vom Anschluss Margel an der Ägeristrasse zum Knoten Zugerstrasse im Talboden. Von dort verläuft sie auf der heutigen Südstrasse, die bis zum Autobahnanschluss Baar auf drei Spuren ausgebaut wurde. Die Einbindung über das bestehende Strassennetz erfolgt über sechs Knoten. Bestandteil der Tangente ist der 370 Meter lange Geissbüel-Tunnel. Auf der Strecke befinden sich drei Kreisel, drei Lichtsignalanlagen und zwei Brücken, plus eine Brücke bei der Südstrasse in Baar, die ersetzt wurde. Entlang der Tangente wurden zweieinhalb Kilometer Rad- und Fusswege gebaut, drei Bäche wurden renaturiert und elf Bachdurchlässe erstellt.

Blick auf den renaturierten, freigelegten Grossacherbach im Gebiet der Tangente Zug/Baar. Bild: Matthias Jurt (Baar, 27. Mai 2021)

Der Spatenstich zur Tangente Zug/Baar fand im Sommer 2016 statt. Danach wurde beim Kreisel Rigistrasse in Inwil die bisherige Fussgängerunterführung durch eine Stahlbrücke ersetzt und im Margel wurde eine neue Brücke über den Margelbach gebaut. 2017 begannen die Bauarbeiten der beiden Hauptlose Berg und Tal von beiden Enden her. Der Baustart für den Tunnel Geissbüel erfolgte im Januar 2018, im März 2020 war der Tunnel im Rohbau fertig.

Die Fussgänger- und Velobrücke in Inwil wurde im Herbst 2017 vom damaligen Baudirektor Urs Hürlimann (links) und dem Baarer Bauchef Paul Langenegger eingeweiht. Bild: Werner Schelbert (Baar, 23. September 2017)

Der Tunnel Geissbüel wurde im Tagbau erstellt. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 28. März 2018)

Vor kurzem übte die Stützpunktfeuerwehr Zug im Geissbüel-Tunnel für den Ernstfall. Bild: Maria Schmid (Baar, 29. Mai 2021)

Der Zuger Baudirektor Florian Weber lässt sich zur Kostenschätzung wie folgt zitieren: In den letzten zehn Monaten habe sich nichts geändert. «Wir gehen immer noch davon aus, dass die Tangente Zug/Baar rund 160 Millionen Franken kosten wird.» Das sind etwa 41 Millionen Franken weniger als budgetiert.

Blick auf die Baustelle bei der Bahnunterführung an der Südstrasse im Sommer 2017. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 3. August 2017)

Für das Organisationskomitee war es ein ständiges Hoffen und Bangen. Kann ein Fest mit Publikum stattfinden oder nicht? Schlussendlich haben sich die Verantwortlichen für den sicheren Wert entschieden. Die Eröffnung vom 18. bis 20. Juni wird in einem feierlichen Rahmen stattfinden, jedoch ohne Publikum. Nach einer kleinen Feier am Freitag werden am Samstag und am Sonntag Seifenkisten das neue Strassenstück in Beschlag nehmen. Beim Rennen sind Schulklassen aus Zug, Baar, Menzingen, Neuheim, Unter- und Oberägeri beteiligt. Es wird unter www.tzb-seifenkisten.ch live gestreamt. Am darauffolgenden Donnerstag, dem 24. Juni, wird die Tangente um 14 Uhr dem Verkehr übergeben.

Statt eines grossen Volksfestes gibt es nun eine Wanderausstellung, die über das Grossprojekt informiert. Auf wetterfesten Spanplatten wird mit grossformatigen Bildern und erläuternden Texten die Dimension der Tangente Zug/Baar präsentiert. Vom 14. bis am 20. Juni gastiert die Ausstellung auf dem Zuger Postplatz, vom 21. bis am 27. Juni auf dem Gemeindeplatz in Baar und vom 28. Juni bis am 4. Juli in Unterägeri auf dem Dorfplatz.

Eine 196 Seiten umfassende Dokumentation zeigt die Entstehung sowie den geschichtlichen und politischen Weg des Grossprojekts. Das Buch wurde in einer Auflage von 2500 Exemplaren produziert. Es ist anlässlich der Wanderausstellung vor Ort erhältlich und wird an Involvierte und Interessengruppen abgegeben. Ein Glücksrad bestimmt, ob man das Werk gratis oder zu einem Unkostenbeitrag von 5 oder 10 Franken geschenkt bekommt.

Weitere Informationen zur Tangente Zug/Baar gibt hier.