Verkehr SBB heben den Schalter in Cham auf Die SBB wandelt den Bahnhof Cham per 1. Juli 2022 in eine Station mit Selbstbedienung um. Damit reagiert sie auf die konstant abnehmende Nachfrage nach bedientem Verkauf. 29.03.2022, 18.15 Uhr

Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden haben sich verändert. Nur noch gut 5 Prozent aller Billette werden am Schalter gekauft. Die Corona-Pandemie hat die Nutzung der digitalen Kanäle weiter beschleunigt, wie die SBB melden. Aus diesem Grund wandelt die SBB auch den Bahnhof Cham in eine Selbstbedienungsstation um. Dies laut Mitteilung per 1. Juli.