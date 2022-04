Deshalb will die Stadt Zug einen Zentrumstunnel

Interview Stadträtin Eliane Birchmeier: «Ohne Zentrumstunnel können wir die Stadt Zug nur in Teilen aufwerten» Die Stadt Zug will den Zentrumstunnel im Richtplan verankern – dies auch, damit der Ortskern langfristig entlastet wird. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Das Zentrum der Stadt Zug soll verkehrstechnisch entlastet werden. Der Verkehr soll über die Peripherie geführt werden und möglicherweise durch einen Zentrumstunnel. Bild: Matthias Jurt (Zug, 9. Januar 2021)

Die Stadt Zug will den Zentrumstunnel im kantonalen Richtplan festsetzen lassen. Schon vor längerer Zeit hat der Zuger Stadtrat das «Konzept Mobilität + Freiraum» entworfen, in dem einem «einfachen» Tunnel eine Schlüsselrolle zukommt. Die Exekutive hat deshalb auch bei der Baudirektion beantragt, dass der Zentrumstunnel im kantonalen Richtplan, der aktuell öffentlich aufliegt, aufgenommen wird.

Im Interview erläutern die Stadträtin und Vorsteherin des Baudepartements, Eliane Birchmeier und Harald Klein, Leiter der Stadtplanung, weshalb ein Tunnel für die Stadt Zug entscheidend ist.

Bauvorsteherin Eliane Birchmeier. Bild: Christian H. Hildebrand

Laut Richtplanänderung ist ein Zentrumstunnel wichtig für die Verkehrsentlastung der Stadt Zug. Woran liegt das?

Eliane Birchmeier: Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren die Stadt Zuger Bevölkerung um 13'000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen wird. Mit diesem Bevölkerungszuwachs geht ein Verkehrswachstum einher, das gesteuert werden soll. In der Stadt Zug haben wir bereits jetzt zu Spitzenzeiten Rückstaus im gesamten Zentrum.

Ein Zentrumstunnel würde hier also Abhilfe schaffen.

Eliane Birchmeier: Genau. Der Zentrumstunnel hätte zwei Portale, eines auf der Höhe des Casinos und eines beim Gubelloch. Durch flankierende Massnahmen würde der Verkehr so vermehrt aus dem Zentrum heraus in diesen Tunnel geleitet werden können, was den Kern der Stadt massiv entlasten würde. Die aktuelle Kantonsstrasse vom Kolinplatz her würde zu einer Gemeindestrasse. Ohne einen Zentrumstunnel ist die Aufwertung nur in Teilen, jedoch nicht im angestrebten Ausmass möglich.

Was unterscheidet diesen Tunnel von der Variante, über welche 2015 abgestimmt wurde?

Harald Klein: Die Option von 2015 war eine komplexe. Man plante mit vier Portalen und einem unterirdischen Kreisel, versuchte für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer möglichst kurze Wege zu schaffen und die Bahnhofstrasse ganz autofrei zu halten. Die neue Variante ist einfacher, aber dennoch sehr effizient für die Entlastung. Ausserdem kostet er mit 650 Millionen Franken fast 300 Millionen Franken weniger.

Weshalb ist eine Entlastung des Zentrums so wichtig?

Harald Klein: Wenn der motorisierte Verkehr durch den Zentrumstunnel und weniger durch den Stadtkern fliesst, wird die Aufenthaltsqualität der Stadt grösser. Das heisst, wir können mehr Aufenthaltsräume schaffen, mehr Sicherheit für Fussgängerinnen und Velofahrer garantieren. Das ist ein starkes Bedürfnis der Stadtzugerinnen und Stadtzuger. Selbst wenn der Verkehr nicht ansteigen würde – und das wird er dennoch – haben die Einwohnerinnen und Einwohner das Bedürfnis geäussert, dass die Stadt Zug sich weiterentwickelt.

In welchem Zusammenhang wurde dieses Bedürfnis geäussert?

Eliane Birchmeier: Bereits seit 2019 arbeitet der Stadtrat an der Ortsplanungsrevision und hat in diesem Zusammenhang diverse Mitwirkungen durchgeführt. Dort hat sich deutlich gezeigt, dass der Wunsch nach attraktiven Stadträumen wächst. Das beliebte Seeufer soll weiterentwickelt, die Altstadt rege genutzt werden und die Alt- und Neustadt auch zusammenwachsen. All das hängt mit einer Entlastung durch den Verkehr zusammen, welche durch den Zentrumstunnel erreicht werden können.

Hat sich die Stadtzuger Bevölkerung im Rahmen dieser Mitwirkung auch zu einem Zentrumstunnel geäussert?

Eliane Birchmeier: Allerdings - und die Zustimmung ist überraschend hoch. 64 Prozent der 1736 Teilnehmenden haben in der zweiten Mitwirkung ausgesagt, dass sie die Idee eines Zentrumstunnels gut finden. Das hat uns sehr überrascht, da wir zu diesem Zeitpunkt noch kein konkretes Projekt ausgearbeitet hatten und die Zustimmung deshalb ausserordentlich hoch ist.

Die Überlegungen eines Zentrumstunnels wurden damit wieder aufgenommen. Weshalb ist eine Verankerung im Richtplan wichtig für die Stadt?

Harald Klein: Nachdem 2015 der Stadttunnel abgelehnt wurde, strich man ihn aus sämtlichen Überlegungen. Er ist aber für die Entwicklung der Stadt wichtig – und wie sich zeigt, ist die Bevölkerung von der Idee auch überzeugt. Es ist für die Stadt daher von Bedeutung, dass die beiden Portale für den künftigen Tunnel wieder gesichert werden können.

In welchem Zeitraum soll der Zentrumstunnel realisiert werden?

Eliane Birchmeier: Die Federführung dieses Projekts liegt beim Kanton, der natürlich eng mit der Stadt zusammenarbeitet. Und er will das Projekt vorantreiben. Die Richtplanänderung soll nächstes Jahr im Kantonsrat behandelt werden. Wann der Zentrumstunnel im besten Fall fertiggestellt sein könnte, ist schwierig an einer Jahreszahl festzusetzen. Da alle Beteiligten an einer raschen Umsetzung interessiert sind, schätze ich, dass es 12 bis 15 Jahre bis zur Eröffnung dauern wird.

