verkehr Viele Velofahrerinnen und Velofahrer wissen nicht, wie sie sich im Kreisel verhalten sollen Zusammen mit der Polizei führte der Verein Pro Velo Zug am Dienstagnachmittag eine Präventionsaktion durch. Sie machten Zugerinnen und Zuger im Auto und auf dem Fahrrad auf das richtige Verhalten im Kreisel aufmerksam. Fabian Gubser 18.05.2022, 16.45 Uhr

Wie kreisle ich mit dem Velo korrekt: Johannes Bösel von Pro Velo Zug erklärt es. Bild: Maria Schmid (Zug, 17. Mai 2022)

«Grüezi, ich bin von Pro Velo und habe gerade gesehen, wie Sie durch den Kreisel gefahren sind – gut gemacht!» Victor Zoller, Co-Präsident des Vereins, hat gerade einen Fahrradfahrer gebeten, kurz anzuhalten. Er hat alles richtig gemacht – fast alles. «Schauen Sie, dass Sie in der Mitte fahren, damit Sie niemand überholt.» Auf einem Flyer zeigt ihm Zoller das ideale Verhalten. Der ältere Mann bedankt sich für den Tipp. «Alles klar, danke!»

Während rund zwei Stunden standen Victor Zoller und zwei weitere Vereinsmitglieder mit der Zuger Polizei am Stierenkreisel vor dem EVZ-Stadion. Nicht nur in Zug, sondern auch in weiteren Kantonen stösst Pro Velo zurzeit solche Sensibilisierungsaktionen an. Der Grund dafür: Kreisel sind für Velofahrende oftmals Unfallschwerpunkte, hervorgerufen durch falsches Verhalten und Unkenntnis, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Aber welche Regeln gelten im Kreisel?

Velos haben rechts zu fahren, so steht es im Gesetz. Dass diese Regeln auch Ausnahmen zulassen, das sei vielen Auto- und Velofahrenden nicht bekannt. So wisse nur rund die Hälfte der Verkehrsteilnehmenden, dass die Velos im Kreisel in der Mitte der Fahrbahn fahren und nicht überholt werden sollen. Die Risiken beim Fahren vor und im Kreisel werden von vielen ebenfalls falsch eingeschätzt, wie eine Untersuchung und Befragung von Pro Velo Schweiz 2018 gezeigt habe.

Aber: Wenn man mit dem Velo die erste Ausfahrt im Kreisel nimmt, muss man nicht in der Mitte, sondern wie üblich rechts fahren. Und Handzeichen nicht vergessen!

Wirklich korrekt fährt fast niemand

Zurück zu Victor Zoller von Pro Velo: Er hat gerade einen E-Bike-Fahrer für sein tadelloses Verhalten gelobt. Kein Wunder – er ist beruflich als Busfahrer tätig! Der Mann betont, wie wichtig es sei, im Verkehr gegenseitig Verständnis aufzubringen.

Ein Erlebnis des nächsten angehaltenen E-Bike-Fahrers bekräftigt diesen Wunsch: Er sei vor einem Kreisel trotz korrektem Fahren bereits beschimpft worden, weil er mittig eingespurt habe. Zudem habe ihn im Kreisel ein Auto einmal angefahren. Deswegen freue er sich über die Aktion und zeigt mit dem Daumen nach oben, als er sich Richtung Stadt davonmacht.

Victor Zoller von Pro Velo Zug im Gespräch mit einem E-Bike-Fahrer. Bild: Maria Schmid (Zug, 17. Mai 2022)

Insgesamt halten Zoller und zwei weitere Mitglieder von Pro Velo rund 70 Velos an. Ganz nach Lehrbuch verhält sich fast niemand – wirklich fahrlässig aber auch nicht. Die Reaktionen seien positiv gewesen, Zoller ist zufrieden.

Diesem Fazit schliesst sich auch Remo Zemp von der Zuger Polizei an. Er sagt:

«Uns erreichen oft Fragen aus der Bevölkerung, welche Regeln im Kreisel denn genau gelten.»

Früher habe es keine Kreisel gegeben, deswegen habe in der älteren Generation nicht jede oder jeder das korrekte Verhalten diesbezüglich gelernt. Autofahrerinnen und Autofahrer habe er heute kaum anhalten müssen, da diese die Verkehrssituationen mit einem Fahrrad im Kreisel rücksichtsvoll meisterten.

Präventionsarbeit: Polizist Remo Zemp informiert zum korrekten Fahren im Kreisel. Bild: Maria Schmid (Zug, 17. Mai 2022)

2021 gab es im Kanton Zug 112 Fahrrad- und E-Bike-Unfälle, wie in der Statistik der Zuger Polizei zu lesen ist. Pro Velo Zug verweist auf eine Online-Karte des Bundes, auf der Fahrradunfälle seit 2011 verzeichnet sind. Tatsächlich findet man bei den Zuger Kreiseln einige Einträge. Allerdings habe die öffentliche Hand seither bei vielen Kreiseln bauliche Massnahmen vorgenommen, was die Sicherheit merklich verbessert habe, so Judith Aklin, Mediensprecherin der Zuger Polizei.

Begleitend zur Unfallpräventionsaktion am Dienstag werden an Zuger Kreiseln insgesamt 30 Plakate mit dem Slogan «Begegnung mit Respekt» aufgestellt.