Verkehrskontrollen in Baar: Smartphone am Steuer und Hund auf dem Schoss Am Mittwoch führte die Zuger Polizei in der Gemeinde Baar Verkehrskontrollen durch. Die Mehrzahl der gebüssten Autofahrer waren am Smartphone. 12.03.2020, 18.02 Uhr

Am Mittwoch zwischen 15.30 und 18 Uhr führte die Zuger Polizei Verkehrskontrollen an der Sihlbruggstrasse in Baar durch. Dabei wurden insgesamt 40 Autofahrer gebüsst – davon 34 wegen dem Gebrauch des Smartphones am Steuer, wie die Zuger Polizei am Donnerstag mitteilt.

Eine Autofahrerin wurde zur Anzeige gebracht, da sie ihren Hund auf dem Schoss hatte. Weitere neun Bussen wurden ausgestellt, weil die Autofahrer oder Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht trugen und einmal, weil das Fahrzeug ohne Licht unterwegs war.