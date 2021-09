Blickensdorf: IG kämpft für sichere Veloverbindungen

Die IG Leben in Blickensdorf besteht aus rund 15 Blickensdorfer Familien, die sich zusammengetan haben, um die Anliegen der Ortschaft gemeinsam zu vertreten. Dies auch als Ansprechpartner für die Gemeinde Baar. Im Vordergrund stehen dabei schon lange sichere Velo- und Fussverbindungen in und um Blickensdorf. Vereinspräsidentin ist Marlen Staub, Kulturingenieurin sowie bei der Stadt Zürich im Bereich Verkehr und Stadtraum tätig. Gemeinsam mit ihr ist Horvat seit der Gründung 2018 im Präsidium. Ihre 15-jährige Tochter Annika fährt täglich mit dem Velo zum Schulhaus Sennweid in Baar und ihre 11-jährige Tochter Aline besucht die Schule Wiesental in der Nähe der Waldmannhalle. Der sichere Weg für ihre Kinder in den Kindergarten oder zur Schule war der Grund, weshalb sie und andere Eltern vor zwölf Jahren in Blickensdorf etwas ändern wollten.