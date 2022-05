Zugerland Verkehrsbetriebe Busfahren erfreut sich wieder grösserer Beliebtheit – aber die Rekordzahlen von 2019 sind noch weit weg Die Zugerland Verkehrsbetriebe gewähren ausserfahrplanmässig einen Blick auf die Nutzerfrequenzen in ihren Bussen in den ersten vier Monaten des Jahres 2022. Im April 2022 lag der gezählte Passagierwert nur noch 19 Prozent unter dem Rekordjahr 2019. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 10.05.2022, 18.02 Uhr

Ein Bus der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) in der Zuger Vorstadt. Bild: PD

Der erste komplette Lockdown infolge der Coronavirus-Pandemie erschütterte die ÖV-Branche ab dem 16. März 2020 in ihren Grundfesten. Es gab ausgedünnte Fahrpläne, ab Juli 2020 kam noch die Maskenpflicht in allen öffentlichen Transportmitteln dazu. Die Masken in Bus und Bahn sind erst am 1. April 2022 in der Schweiz gefallen.

Die Massnahme wirkte sich – wenig erstaunlich – verheerend auf die Bus- und Bahnfrequenzen aus. Die Mediensprecherin der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), Karin Fröhlich, fasst zusammen:

«Im Jahr 2021 waren 30 Prozent weniger Personen mit den ZVB unterwegs als im Vorpandemie-Jahr 2019.»

Für dieses wiesen die ZVB 21,26 Millionen Fahrgäste in ihren Transportmitteln aus.

Damit nutzten 2021 rund 15 Millionen Fahrgäste den öffentlichen Verkehr auf der Strasse. Immerhin, so erklärt Fröhlich, würden im laufenden Jahr die Passagierzahlen bei den ZVB wieder zunehmen. Das zeige sich darin, dass – immer verglichen mit den Zahlen des Jahres 2019 – die Bus-Nutzung langsam, aber stetig ansteige.

Das Minus sinkt erstmals unter die 20-Prozent-Marke

Im Januar 2022 ergab sich ein Minus an Fahrgästen von 28 Prozent, im Februar lag dieser Wert bei 24 Prozent, um im März auf 18 Prozent zu sinken. Im darauffolgenden Monat April fiel in den ZVB-Fahrzeugen wie überall im ÖV nach einer rund 21 Monate dauernden Phase die Maskenpflicht.

Auf die Zahl der Fahrgäste dürfte sich dieser finale Lockerungsschritt erst verzögert auswirken, denn das Minus ZVB-Fahrgäste pendelte sich nochmals bei 19 Prozenten ein. Allerdings dürften sich die vielen Feiertage wie auch die anschliessenden Schulferien eher negativ auf den generellen Zuspruch ausgewirkt haben.

Im Wissen, dass es mit den Prognosen so eine Sache ist, sagt Karin Fröhlich von den ZVB bar jeglicher Euphorie: «Wir sind vorsichtig optimistisch.» Treiber für diesen Optimismus sei, so Fröhlich, dass «die Leute vom Homeoffice wieder vermehrt ins Büro wechseln und Normalität einkehrt». Das bringe die Pendelnden wieder in die Busse der ZVB.

Wann die ZVB wieder die Frequenzen des Jahres 2019 erreichen können, vermag niemand zu sagen. Damit dies gelingen kann, hat der Tarifverbund Zug eine Werbeaktion gestartet. Unter dem Schlagwort «ändlich wieder» will der Zusammenschluss potenzielle Kundinnen und Kunden in die Busse locken. Dabei rechnet die Geschäftsführerin des Tarifverbunds Zug Patricia Kottmann vor, dass sich ein Zuger Pass Plus bereits bei einer Nutzung von nur gerade zwei Tagen in der Woche rechne.

Die Nutzer dieses Services kommen in den Genuss eines Generalabonnements für den Kanton Zug. Das Netz des Zuger Pass Plus hat eine Gesamtlänge von 220 Kilometern.

Auf den befahrenen Kilometern kann der den Bus nutzende Mensch in 323 Haltestellen zusteigen. Die ab dem kommenden Fahrplanwechsel im Dezember 2022 wieder verkehrende Zugerberg-Bahn gehört ebenso zum Verbundgebiet wie das Stadtbahnnetz innerhalb der Grenzen des Kantons Zug.

Verschiedene Modelle für Tickets befinden sich in der Pilotphase

Der Tarifverbund Zug, der in diesem Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, muss sich nach der Coronavirus-Pandemie vermehrt des veränderten Pendlerverhaltens annehmen. Geschäftsführerin Patricia Kottmann bringt eine Idee mit Zukunft ins Spiel:

«Im Tarifverbund Zug testen wir zurzeit als Pilotversuch das regional gültige ÖV-Guthaben.»

Der Vater dieser Idee ist gemäss Kottmann die Absicht, Jahresabokunden wieder zurück ins Boot zu holen. Ein weiteres Zückerchen für die Gelegenheitsfahrer ist, dass ihnen ein Rabatt gegenüber den Ticket-Einzelkäufen winkt. Dieses Guthaben kostet 400 Franken. Wie Patricia Kottmann vom Tarifverbund Zug bemerkt, laufe dieses Abonnement auf der App der Ticketplattform Fairtiq.

Die digitale Revolution im öffentlichen Verkehr dürfte mit der Lancierung des Gelegenheitsfahrer-Abonnements jedoch erst begonnen haben. Wer weiss: Vielleicht ist die ganze Schweiz dereinst ein Tarifverbund. Aktuell sind nur noch das Wallis und andere Alpenkantone ohne einen solchen Zusammenschluss.

