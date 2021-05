Leserbrief Verletzung der Fürsorgepflicht «Ueli Maurer verteidigt Zolldirektor Bock», «Zuger Zeitung» vom 5. Mai 07.05.2021, 16.41 Uhr

Bundesrat Maurer verteidigt den Zolldirektor: typisch Bundesrat? Nein – typisch SVP. In dieser Partei, in der ich mich einst mit viel Herzblut engagiert hatte und längst ausgetreten bin, werden unglaubliche New (and Old) Fakes bewirtschaftet. Eine der markantesten ist die Behauptung rechtsbürgerlicher Wertschätzung des Individuums. Tatsächlich herrscht eine eher stalinistisch anmutende Gesinnung: Die Partei, das System, ist alles. Der einzelne kleine Parteisoldat zählt wenig. Im vorliegenden Fall zeigt sich dies, indem Maurer auf die Ängste und Nöte der Mitarbeitenden der Zolldirektion mit keinem Wort eingeht. Dies unter krasser Verletzung seiner Fürsorgepflicht. Für das Bock’sche Wüten hat er aber volles Verständnis. Mitte-Präsident Pfister dagegen kann man zu seinem Vorstoss, die Sache von unabhängiger Seite untersuchen zu lassen, nur gratulieren.