Wer hat den 53-jährigen Thomas Ehrler aus Steinhausen zuletzt ges

Seit einer Woche vermisst Wer hat den 53-jährigen Thomas Ehrler aus Steinhausen gesehen? Seit vergangenem Mittwoch wird der 53-jährige Thomas Ehrler aus Steinhausen vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Mithilfe.

Thomas Ehrler wird bereits seit dem 2. Juni 2021 in der Gemeinde Steinhausen vermisst: Der 53-Jährige ist 172 cm gross, schlank und trainiert. Er hat grau-blaue Augen, dunkelbraune, melierte Haare, buschige Augenbrauen und trägt oft einen Dreitagebart.

Der Vermisste: Thomas Ehrler kehrte nach einer Wanderung im Tessin nicht zurück. Wer hat ihn gesehen? Bild: Zuger Polizei

Zuletzt im Kanton Tessin unterwegs gewesen

Der Vermisste trug zuletzt knielange, blaue Hosen, ein helles T-Shirt und einen roten Rucksack. Er wurde das letzte Mal an seinem Wohnort in der Gemeinde Steinhausen gesehen. Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Vermisste zuletzt im Kanton Tessin, in der Region Biasca, auf einer Wanderung befunden haben.

Hinweise über den Verbleib des Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle. (stg)