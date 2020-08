Interview Sprecher der Zuger Polizei zu den Vermissten aus Steinhausen: «Gerade für die Mutter ist dies eine sehr belastende Situation» Noch sind trotz Aussetzung einer Belohnung keine Hinweise eingegangen, die zu einem Durchbruch im Fall des vermissten Vaters und Sohnes geführt haben. Andrea Muff 12.08.2020, 20.00 Uhr

Die Zuger Polizei sucht nach dem 36-jährigen Halmat Ali Aziz und seinem vierjährigen Sohn Any. Sie wurden am 27. Juni in Steinhausen zum letzten Mal gesehen. Seither fehlt von den beiden jede Spur. Mit dieser Meldung gelangten die Zuger Strafverfolgungsbehörden im Juli an die Öffentlichkeit. Anfang August wurde auf sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 3000 Franken ausgesetzt.