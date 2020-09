Vermisster Mann (86) aus Menzingen ist wohlauf

Zwei Unfälle in Ober- und Unterägeri: Fahrzeug stürzt in die Tiefe, Pilzsammler verletzt sich

Im Kanton Zug kam es am Samstag gleich zu zwei Unfällen. In Oberägeri stürzte ein Auto in die Tiefe und überschlug sich mehrmals, der Fahrzeuglenker wurde nur leicht verletzt. In Unterägeri verletzte sich ein Mann beim Pilzsammeln.