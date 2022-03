Vermisstmeldung Stadt Zug: Seit Januar vermisster Mann wohlauf gefunden Der zuvor vermisste Mann wurde im Kanton Bern wohlauf angetroffen. Aktualisiert 02.03.2022, 12.28 Uhr

Thomas Ammann. Bild: PD

Seit Montag, 31. Januar, wurde in der Stadt Zug ein Mann vermisst. Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden in einer Mitteilung schreiben, wurde der Mann am 2. März im Kanton Bern wohlauf angetroffen.