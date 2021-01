Vermisstmeldung Wer hat Derek Rogenmoser aus Unterägeri gesehen? Der 36-jährige Mann wird seit Montag, 11. Januar, vermisst. 14.01.2021, 11.36 Uhr

Derek Rogenmoser. Bild: PD

(rh) Wie die Zuger Polizei mitteilt, wird seit Montag, 11. Januar, zirka 16 Uhr, Derek Rogenmoser in Unterägeri vermisst. Der Mann ist 36 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter gross und von mittlerer Statur. Er hat schwarze Haare und braune Augen.

Der Vermisste ist an beiden Armen tätowiert. Er wurde zuletzt am Montag um zirka 16 Uhr in Unterägeri gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste dürfte mit einem grauen Kia mit dem Kontrollschild ZG 42703 unterwegs sein.

Hinweise nimmt die Zuger Polizei unter 041 728 41 41 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.