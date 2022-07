Vermisst: Wer hat diese Zugerin gesehen?

Polizei bittet um Mithilfe Mysteriöse Vermisstmeldung: Wer hat diese Frau aus der Stadt Zug gesehen? Seit Montagmorgen wird Li-Ying Yao aus Zug vermisst. Ein Unbekannter hat ihrem Ehemann ihr Handy sowie Kleidungsstücke übergeben. Die Polizei bittet um Hinweise, auch vom Mann mit dem Handy. 04.07.2022, 15.15 Uhr

Li-Ying Yao wird vermisst. Bild: PD

Li-Ying Yao wurde zuletzt in der Nacht auf Montag, 4. Juli, an ihrem Wohnort in der Stadt Zug gesehen. Gemäss Mitteilung der Zuger Polizei ist die gesuchte Frau zirka 1,58 Meter gross und hat eine schlanke Statur. Die 45-Jährige hat dunkle, schulterlange Haare sowie dunkle Augen.

Die Vermisste trug zuletzt blaue Jeans, ein schwarzes oder weisses T-Shirt sowie eine dunkelgrüne Jacke – ausserdem trug sie schwarze Freizeitschuhe.

Unbekannte Auskunftsperson wird gesucht

Bei der Suche nach der vermissten Person ist die Polizei dringend auf die Aussagen eines unbekannten Mannes angewiesen. Gemäss Mitteilung habe der gesuchte Mann am Montagmorgen, etwa um 8.45 Uhr, einen Anruf des Ehemannes auf dem Smartphone der Vermissten entgegengenommen. Dies passierte vermutlich in der Männerbadi in Zug.

Anschliessend sei es zwischen dem Ehemann und dem unbekannten Mann in der Bahnhofshalle Zug zu einem Treffen gekommen, wobei der Ehemann das Smartphone sowie Kleidungsstücke der Vermissten entgegengenommen habe. Die unbekannte Auskunftsperson wird gebeten, sich umgehend bei der Zuger Polizei zu melden. Die Auskunftsperson ist zirka 30 Jahre alt und trug ein oranges Langarmshirt sowie einen Pferdeschwanz.

Die Polizei bittet darum, Hinweise zu den beiden gesuchten Personen unter 041 728 41 41 zu melden. (pl)