Die Take-away-Meile in Zug wächst weiter

Verpflegung Als nächstes kommt ein Donut-Laden: Ein Blick auf den Zuger Take-away-Stadtteil Im Bereich Baarestrasse/Bahnhof wächst das Angebot an Schnellverpflegung weiter. Die Anfänge liegen 35 Jahre zurück. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 07.02.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer das Essen holt, wie das im Einkaufszentrum Metalli möglich ist, braucht nicht zu kochen. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Februar 2022)

Im Eichstätte-Komplex an der Baarerstrasse in Zug werden wohl bald Donuts angeboten. Die Firma Royal Partner plant die Eröffnung eines Ladens mit den süssen nordamerikanischen Backwaren. Dahinter verbirgt sich das junge Franchiseunternehmen Royal Donuts aus Deutschland, das in der Schweiz an bisher neun Standorten vertreten ist.

Laut dem derzeit aufliegenden Baugesuch werden die Donuts tiefgekühlt aus dem nördlichen Nachbarland angeliefert. Im täglich geöffneten Laden in Zug werde somit weder gebacken noch gekocht noch frittiert. Dort werde nur die Glasur aufgebracht und die Donuts befüllt. Das dürfte potenziellen Einsprechern schmecken.

Kebab, Pizza, Sandwiches, Salate und vieles mehr

Damit erhält dieser Bereich der Stadt Zug einen weiteren Take-away-Laden. In der Nachbarschaft finden sich seit letztem Jahr der Sandwichriese Subway sowie der Kebab- und Pizzahändler Vabi’s. Wen nach anderem gelüstet, der wird im Bahnhof und im Einkaufszentrum Metalli oder auf dem Weg dahin fündig. Salatanhängern, Sandwichliebhaberinnen, Brezelfreunden und Burgerenthusiastinnen bieten sich auf wenigen hundert Metern ungezählte Möglichkeiten zur passenden Verpflegung.

Subway hat 2021 in der Eichstätte einen Laden eröffnet und versucht zum zweiten Mal, in Zug Fuss zu fassen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 29. Januar 2022)

Die Vielfalt hängt allerdings vom Wochentag ab. Sonntags ist das Angebot deutlich geringer. Das lässt sich leicht mit den fehlenden Berufstätigen und Schülern begründen, wie eine Umfrage unserer Zeitung bei zahlreichen Anbietern zeigt. Allerdings ist der siebente Wochentag seit längerem keine schnellkulinarische Wüste mehr. Seit dem Ausbau des Bahnhofs, wo Coop sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet hat, herrscht auch am Sonntag mehr Abwechslung.

Konkurrenz sei förderlich

Auf der gegenüberliegenden Seite der Baarerstrasse, beim Metalli-Zentrum, hat die Familie Wiesner Gastronomie AG ihre drei Lokale Negishi, Butcher und Miss Miu an sieben Tagen pro Woche geöffnet. Das zahlt sich offenbar aus, jedenfalls ziehe man an allen Standorten ein «sehr positives» Fazit. Die wachsende Konkurrenz erachte man als belebend für den Markt.

Auch weitere Take-away-Anbieter, die sich an unserer Umfrage beteiligten, geben sich angesichts der steigenden sogenannten Mitbewerber gelassen. «Die Nachfrage nach Schnellverpflegung ist in diesem Einzugsgebiet gross – daher gibt es genügend Platz für verschiedene Anbieter und Angebote, die sich gut ergänzen», schreibt etwa Lisa Savenberg von der Migros. Jene unterhält im Metalli eine Take-away-Abteilung sowie einen Sushi-Corner. Und bei Dolmas Momo Point, einem Anbieter tibetischen Essens beim Metalli, schätzt man die Förderung der «Take-away-Kultur» als hilfreich ein.

Als Take-away noch etwas Exotisches war

Ein Blick zurück zeigt die Entwicklung der Schnellverpflegung in diesem Teil der Stadt Zug auf. Die Migros war die Vorreiterin der Massen-Mitnahme-Verpflegung. 1987 eröffnete sie im neuen Einkaufszentrum Metalli einen solchen Bereich. Sechs Jahre später erschien in unserer Zeitung ein Artikel, in dem die Journalistin schildert, wie die «Gourmessa» genannte Abteilung «um die Mittagszeit hordenweise von Kantonsschülern heimgesucht» werde.

Etwas gemächlicher ging es unweit davon in der Bäckerei Gourmetino zu, die ab 1988 eine reiche Essensauswahl zum Mitnehmen aufbaute. 1990 eröffnete Necdet «Nico» Koc seinen mobilen Kebabstand am Bahnhof, wohl der erste im Kanton. Ab dem Jahr 1996 versuchte Subway erstmals, in Zug Fuss zu fassen. Der Rückzug wurde von unappetitlichen Gerüchten begleitet. Anschliessend gab es an derselben Stätte zwischen Metalli und Bahnhof unter dem Namen «New York Pizza Co.» Fast Food.

Abfall ist ein Thema

Heute ist Burger King in diesem Lokal eingemietet. Das lässt sich bisweilen auch in der näheren Umgebung erahnen, wenn auf der Strasse oder in Hauseingängen Abfall mit dem Firmenlogo liegt. Burger King hat sich nicht an der Umfrage beteiligt, in der unsere Zeitung auch die Frage nach dem Umgang mit achtlos weggeworfenem Abfall aufgeworfen hat. Wie sieht es bei anderen aus?

Von Gemeinplätzen (Coop), der angeblichen Unkenntnis dieses Problems (Brezelkönig) und dem Hinweis auf Mehrweggeschirr (diverse) abgesehen, bieten zwei Take-away-Anbieter eine konkrete Abfall-Vermeidungsmöglichkeit: Die Bäckerei Hug und die Migros geben Kunden, die ihren Kaffee in den eigenen Becher füllen lassen, 50 Rappen Preisnachlass.

Wo heute Burger King sein Fast Food zwischen Metalli und Bahnhof anbietet, waren es früher Subway und New York Pizza Co. Bild: Maria Schmid Zug, 2. Februar 2022)

Besteht im Bereich Baarerstrasse/Bahnhof in Zug Potenzial für noch mehr Take-away-Anbieter? Gemäss Matthias Bachmann von der gleichnamigen Confiserie im Metalli-Zentrum durchaus: «Zurzeit gibt es wieder vermehrt verfügbare Retailmietflächen und oft wird eine vielfältige Verpflegung, Grundnahrungsmittel mit Genussprodukten und einem Café gewünscht.» Sein Unternehmen habe zurzeit keine Expansion geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen