Versammlung Mehr Geld für die Energieförderung Die Oberägerer Rechnungsgemeinde ist mit zehn Traktanden befrachtet. Drei Ortsparteien zeigen, wollen die Mittel für die Energieförderung um die Hälfte erhöhen. Eine Partei regt sich über etwas anderes auf. Marco Morosoli 17.06.2022, 15.00 Uhr

Die Oberägerer Gemeindeversammlung entscheidet am Montag, 20. Juni 2022, ob das Seeufer bei der Schule Morgarten saniert werden soll. Bild: Stefan Kaiser (Morgarten, 15. Juni 2022)

Bei zwei Gemeindeversammlungen im Jahr kann eine Traktandenliste auch mal zehn Geschäfte umfassen. Diese Traktandenzahl müssen die Oberägerer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Montag, 20. Juni, 20 Uhr, Maienmatt, Oberägeri, abarbeiten.

Nur gut, dass die Rechnung 2021 des Dorfes kaum Diskussionspotenzial bietet. Wer statt 1,4 Millionen Franken minus plötzlich mit 3,4 Millionen Franken seinem Volk gegenübertritt, der hat ziemlich viel gut gemacht. Wobei bei diesem Resultat anzufügen ist, dass statt 13,9 Millionen Franken nur deren 6,3 Millionen Franken investiert wurden.

Bei den Sachvorlagen könnte sich hingegen eher die eine oder andere Diskussion ergeben. Dass der Gemeinde das alte Schulhaus an der Hofmatt in Oberägeri zu einem Lager umnutzen will, ist mehrheitsfähig. Die Mitte und die FDP sind schon einmal dafür.

Ein Schulterschluss dreier Parteien zeichnet sich bei den Energiefördermassnahmen ab. Die Mitte, die FDP wie auch das Forum Oberägeri wollen dabei weiter gehen als der Gemeinderat, der diesen Topf mit 400'000 Franken alimentieren wollte. Die oben genannten Parteien verlangen eine Erhöhung dieser Fördergelder auf 600'000 Franken.

Derweil erinnert die Partei Die Mitte beim Geschäft über den Seezugang daran, dass die kantonale Baudirektion «mit den Projekten am Ägerisee» nicht nachkommt. Geklagt wird von den gleichen Parteigängern auch darüber, dass «das Ägerital noch immer auf einen sicheren Veloweg warten muss».

Wortmeldungen sind sicher auch beim Geschäft «Finanzkompetenz für den Gemeinderat in Bezug auf den Erwerb von Liegenschaften» zu erwarten. Die Partei Die Mitte ist der Meinung, dass solche Geschäfte zwingend der Gemeindeversammlung vorzulegen sind. Die FDP gibt sich hierbei etwas liberaler und will die Zügel nicht so stark anziehen wie ihre bürgerlichen Mitstreiter.

Interessant könnte auch – liegt das Gute am Schluss? – die Beantwortung der Interpellation zum bezahlbaren Wohnraum werden, welche Die Mitte im März 2022 lancierte.