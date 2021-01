Leserbrief Verschwörung einmal praktisch Angebliche Pläne vor dem Hintergrund der Pandemie 13.01.2021, 13.37 Uhr

Es gibt immer noch Menschen und es sind gar nicht so wenige, die einfach nicht wissen wollen, was auf uns zukommt, längerfristig. Was ich hier vorbringen möchte, lässt sich ohne weiteres im Internet nachprüfen. Ich liste nachfolgend einige der konkreten Zielvorgaben kurz auf: Die Regierungen der einzelnen Länder dieser Welt sollen abgelöst werden durch eine zentralistische Weltregierung.

Das Bargeld soll weltweit abgeschafft und durch elektronisches ersetzt werden.

Die ländereigenen Armeen sollen durch ein globales Militärbündnis ersetzt werden.

Privatbesitz wird schrittweise aufgehoben.

Angestrebt wird darüber hinaus eine markante Dezimierung der Bevölkerung.

Impfen wird zur Pflicht.

Ein bedingtes Grundeinkommen soll installiert werden.

Zur Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Menschen soll allen Erdenbewohnern ein Mikrochip implantiert werden.

Angedacht ist auch die Einführung eines Belohnungssystems wie wir es aus China bereits kennen.

Die Installation eines weltweiten 5G-Netzes zwecks Erfassung sämtlicher Bürgerdaten ist zu diesem Zweck unverzichtbar.

Die Erziehung unserer Kinder soll weitgehend dem Staat übertragen werden.

Der Privatverkehr wird zu Gunsten der Umwelt massiv eingeschränkt.

Privatbetriebe sollen sukzessive verstaatlicht werden.

Der Flugverkehr soll auf ein Minimum reduziert werden (Umwelt).

Menschen, die in ländlicher Umgebung leben, werden in Smart Citys umgesiedelt.

Die Landwirtschaft wird verstaatlicht.

Verbot von Naturheilmitteln und Naturheilverfahren.

Was Sie soeben gelesen haben, ist (leider) keine graue Theorie, sondern eine ernst zu nehmende Absichtserklärung der Mächtigsten dieser Welt. An dieser Stelle sollte klar werden, dass ein derart tiefgreifender Umbau nicht im Handumdrehen zu bewerkstelligen ist. Ohne eine tief greifende, weltweite Erschütterung existenzieller Natur ist so etwas niemals machbar.

Und wer wird dann die Macht ergreifen? Ganz einfach: Der militärisch-industrielle Komplex und die ihm übergeordnete Hochfinanz, vertreten durch eine Handvoll superreicher Technogiganten. Man kennt inzwischen ihre Namen. Sie sind in aller Munde.

Wenn Sie diese Absichten für erstrebenswert halten, können Sie das eben Gesagte getrost bei Seite legen. Sollte dem nicht so sein, bitte ich Sie inständig, zu überlegen, was Sie, und nur Sie, dazu beitragen können, um diese Horrorvision – solange überhaupt noch Zeit bleibt – zu verhindern. Und noch einmal: Falls Sie das weiter oben Gesagte mit einer Verschwörungstheorie in Verbindung bringen möchten, machen Sie es sich, fürchte ich, zu leicht.

Es gilt ernst. Lesen Sie nun, was sich die Drahtzieher dazu denken. Henry Kissinger: «Das Illegale tun wir sofort. Das Verfassungswidrige dauert etwas länger». David Rockefeller: «Nun aber ist unsere Arbeit soweit durchdacht, um in eine Weltregierung zu münden. Alles was wir benötigen, ist die eine richtig grosse Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren.»

Versuchen Sie zu verstehen, dass es sich bei der aktuellen Gesundheitskrise im Wesentlichen um eine Art Brandbeschleuniger handelt. Die WHO stuft die Coronaerkrankung mittlerweile als «mittelschwere Grippe» ein. Von Pandemie ist längst keine Rede mehr. Dass man dies ungern verstehen mag, kann ich sehr gut verstehen. Nur hilft das nicht weiter.

Daniel Wirz, Zug