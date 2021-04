Versicherung Die Groupe Mutuel eröffnet eine neue Agentur in der Stadt Zug Die schweizweite Versicherung hat ab dem 19. April einen neuen Standort an der Bahnhofstrasse in Zug – damit wird auf regionale Präsenz gesetzt. 16.04.2021, 16.18 Uhr

Die Bahnhofstrasse der Stadt Zug. Archivbild: Christof Borner-Keller

(cro) Zentral gelegen und ideal per Fuss und per Auto zu erreichen, eröffnet der schweizweite Versicherer Groupe Mutuel eine neue Agentur für die Kunden an der Bahnhofstrasse 2. Dort stehen Kundenberater für Anfragen zu Leistungsübernahmen, administrative Anfragen oder Fragen zur Versicherungsdeckung Kundinnen und Kunden zur Verfügung, ist einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen.

Vorsorge- und Versicherungsberater beraten Interessierte zum ganzen Spektrum an Versicherungsdienstleistungen im Bereich Gesundheit und Vorsorge für Privatpersonen und Unternehmen. Beim Empfang in der Agentur wird dabei auf ein angenehmes Kundenerlebnis sowie Diskretion gesetzt. Eine neue Raumgestaltung sorgt für ungestörte, persönliche Gespräche und eine Kaffeebar für einen kurzweiligen Besuch. «Die persönliche Beziehung zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Bei komplexen Beratungen zum Beispiel ist eine physische Präsenz unabdingbar. Daher haben wir uns für den Standort in Zug entschieden: Die Erreichbarkeit und das Standbein in der Zentralschweiz waren für uns entscheidend», wird Michael Rüedi, Generalagent Zentralschweiz, zitiert.

Die Eröffnung der Agentur in Zug steht im Einklang mit der neuen Vertriebsstrategie der Groupe Mutuel. Dabei werden der interne Vertrieb sowie die regionale Präsenz ausgebaut. Schweizweit entstehen elf neue regionale Agenturen. So können bestehende sowie zukünftige Kunden die Groupe Mutuel in ihrer Nähe besuchen. Zusammen mit den bestehenden dreizehn Generalagenturen bietet die Groupe Mutuel so ein dichtes Netz an Vertretungen im ganzen Land.