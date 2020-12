Verspätungen An diesen Zentralschweizer Bahnhöfen haben sich die Passagiere 2020 am meisten geärgert Mit dem Fahrplanwechsel dieses Wochenende geht für die SBB wie auch für kleinere Bahnunternehmen ein turbulentes Betriebsjahr zu Ende. Wobei die Coronapandemie auch Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge hatte, wie die Datenanalyse von über einer Million Fahrten zeigt. Zoe Gwerder 12.12.2020, 05.00 Uhr

Für viele Zugpendler – insbesondere auf der Strecke von Zürich nach Luzern – waren sie bis zur Coronapandemie das grosse Thema: die Zugverspätungen. Wie oft stand man sich auf dem Perron die Beine in den Bauch, auf den Zug wartend, der einfach nicht kommen wollte. Lokführer fehlten, das Material bockte.

Wie stark der Zugverkehr in der Zentralschweiz betroffen war, zeigt nun eine Analyse aller Zugverbindungen zwischen zwölf Zentralschweizer Bahnhöfen sowie dem Bahnhof Zürich. Analysiert worden sind die Verbindungen zwischen dem 1. Januar und dem 30. November dieses Jahres. Einem Jahr, in welchem wenig so war wie sonst. Dass die Strecke zwischen Zug und Arth-Goldau gesperrt war und Züge über Rotkreuz umgeleitet werden mussten, war hingegen ein planbarer Faktor.

Die Datenanalyse Die Daten, welche die SBB zusammenträgt werden von dieser auf der Plattform opendata.swiss zur Verfügung gestellt. Ausgewertet wurden die Bahnhöfe Zug, Baar, Rotkreuz, Luzern, Arth-Goldau, Brunnen, Flüelen, Sursee, Wolhusen, Hochdorf, Sarnen, Stans und Zürich. Die Analyse zeigt nur Daten von Verbindungen, welche zwischen diesen Bahnhöfen bestehen. Datenanalyse: Zoe Gwerder/ Mitarbeit: Dominic Kobelt

92 Prozent aller Züge waren pünktlich

Über den ganzen Zeitraum hinweg gesehen, waren von den Verbindungen zwischen den ausgewählten Bahnhöfen 92 Prozent aller Züge pünktlich. Acht Prozent liefen demnach verspätet in den Bahnhof ein. Als Verspätung gelten alle Züge, auf welche man drei Minuten und länger warten muss – diese Definition der SBB wurde auch in der Analyse beachtet.

Die Besonderheiten des Jahres – der Lockdown und das Hochfahren mit teilweise deutlich weniger Passagieren – wirken sich sowohl auf die Anzahl Zugverbindungen als auch auf die Verspätungen im Zeitverlauf aus. Denn neben fehlendem Personal und technischen Störungen können auch viele Passagiere, die nicht schnell genug aus- und einsteigen, zu verspäteten Zügen führen.

Auffällig ist ein Hochschnellen der Verspätungen im Juni, nachdem solche im Lockdown deutlich weniger vorgekommen sind. Wie die Vertiefung in die Zahlen ergibt, sind ein Grossteil dieser Verspätungen auf die Linien Luzern-Stans und Luzern-Sarnen zurückzuführen. Auf diesen Strecken gab es am 25. und 26. Juni aussergewöhnlich viele Verspätungen. Sechs von zehn Zügen fuhren später ein als geplant. Die Strecke wird von der Zentralbahn betrieben. Wie von deren Sprecher Thomas Keiser zu erfahren ist, war die Ursache für den markanten Anstieg eine Gleisverwerfung am 24. Juni in Luzern – also eine Verformung der Gleise aufgrund von grosser Sommerhitze. «Dies führte zu Langsamfahrstellen an den Folgetagen, welche von den Zügen nur in reduziertem Tempo befahren werden – weshalb Verspätungen entstehen.»

Gotthardstrecke am stärksten betroffen von Verspätungen

Unter normalen Umständen sind diese Streckenabschnitte der Zentralbahn selten von Verspätungen betroffen. Verglichen mit den anderen analysierten Strecken, belegt in Sachen Pünktlichkeit die Strecke zwischen Luzern und Sarnen den Spitzenplatz: Nur ein Prozent aller Züge waren verspätet. Jene zwischen Stans und Luzern verzeichnet zwei respektive vier Prozent Verspätungen in der Gegenrichtung. Viel stärker betroffen sind hingegen die Gotthardstrecke mit bis zu 17 Prozent und die Strecke Zug-Luzern mit bis zu 15 Prozent.

Auch die Bahnhöfe sind entsprechend von Verspätungen betroffen. Baar und Flüelen verzeichnen die meisten: mit elf Prozent. Wohingegen die Bahnhöfe Sarnen, Stans, Wolhusen, Sursee und Hochdorf mit weniger als fünf Prozent verspäteten Einfahrten am wenigsten aufweisen.

So richtig genervt haben sich wohl viele Pendler noch bis Anfang 2020 über jene Züge, auf welche man nicht nur einige Minuten warten musste, sondern mehr als eine halbe Stunde. Bei diesen extremen Verspätungen ist eine deutliche Verbesserung seit dem Lockdown zu sehen. Zu Höchstzeiten in diesem Jahr wurden per Ende Januar 57 solche massiven Verspätungen gezählt. Von Juni bis September waren es höchstens über 30.

Am meisten Geduld bei einem einzelnen Zug musste man jedoch im Oktober zeigen, wollte man den Euro City von Luzern in den Süden nehmen. Dieser kam in Rotkreuz mit einer Verspätung von 2 Stunden und 8 Minuten an.

Der Rückgang an grossen Verspätungen sei ein Effekt der Coronapandemie, sagt SBB-Mediensprecher Raffael Hirt. Es seien weniger Reisende unterwegs, und die SBB führten zeitweise weniger Züge. Ausserdem habe es weniger gleichzeitige Baustellen gegeben als in der Vorjahresperiode.

«Es ist denkbar, dass dieser Effekt auf grosse Verspätungen stärker und anhaltender wirkt als auf kleine. Denn die Prozentzahl der Reisenden und Züge, die pünktlich ankommen, ist seit Ende des Lockdowns wieder zurückgegangen, während die Verspätungen über 30 Minuten nur unwesentlich wieder angestiegen sind.»

Die Wartezeit bei verspäteten Zügen beträgt bei den einzelnen Bahnhöfen durchschnittlich zwischen 4 Minuten und 20 Sekunden in Stans und 7 Minuten und 11 Sekunden in Arth-Goldau.

Bei der Analyse der einzelnen Strecken mit Verspätungen wird das herrschende Bild der besonders anfälligen Verbindung Zug-Luzern sowie der Gotthardstrecke aufgeweicht. Zwar kommen tatsächlich 25 Prozent der Intercity-21-Züge (IC21), die zwischen Basel und Lugano verkehren, verspätet in Zug an. An zweiter Stelle liegt in Zug jedoch die S24 zwischen Zug und dem schaffhausischen Thayngen, die regelmässigen Pendlern für die schon fast notorischen Verspätungen in den Stosszeiten bekannt sein dürfte.

Und in Luzern sind es neben linienunspezifischen Intercitys die S77 nach Langenthal sowie der Interregio 15 (IR15) von Genf her mit Halt in Bern.

Werden hingegen die Linien über alle Bahnhöfe hinweg verglichen, schwingen – gemeinsam mit den Euro Citys (EC) der Gotthardstrecke sowie dem Interregio 75 (IR75) der Strecke Zürich-Zug-Luzern – die S99 (Seetal-Luzern) und die S24 aus Thayngen obenaus. Dies mit je elf Prozent Verspätungen. Mehr Verspätungen haben nur die Extrazüge, welche nicht spezifisch auf eine Linie beschränkt sind.

Die tiefsten Werte weisen die S55 zwischen Luzern und Sachseln gemeinsam mit der S4 zwischen Luzern und Wolfenschiessen auf – jeweils ein Prozent.

Die vielen Verspätungen der S24, des IR75 sowie auch der Verbindungen auf der Gotthardstrecke widerspiegeln sich auch bei den von den Verspätung am meisten betroffenen Bahnhöfen. So liegen Baar und Flüelen diesbezüglich an der Spitze mit je elf Prozent Verspätungen.