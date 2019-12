Versuchter Handtaschendiebstahl in Oberägeri - Polizei sucht Zeugen In den frühen Morgenstunden hat ein unbekannter Mann versucht, einer Frau die Handtasche zu entreissen. Das Opfer wurde leicht verletzt, die Polizei sucht Zeugen. 11.12.2019, 15.31 Uhr

(mua) Am Mittwochmorgen, 11. Dezember, ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf ein: Ein unbekannter Mann habe kurz nach 6 Uhr auf dem Bachweg, in unmittelbarer Nähe des Einkaufszentrums «Leue Märt» versucht, einer Frau die Umhängehandtasche zu entreissen. Dies gelang ihm laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht. Statt der Handtasche erbeutete er aber einen weissen Plastiksack, worin sich ein paar schwarze Turnschuhe der Marke Nike sowie eine schwarze Faserpelzjacke der Marke Chicorée befanden. Anschliessend flüchtete der Täter in Richtung See. Die 25-jährige Frau stürzte im Gerangel zu Boden und verletzte sich leicht.