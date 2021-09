Baar: Ehemaliger Vize-Gemeindeschreiber hat neuen Job

Verwaltung Ehemaliger Baarer Vize-Gemeindeschreiber hat nach «gesundheitsbedingter» Demission bereits einen neuen Job Der zeitliche Ablauf zwischen seinem Abgang und seiner Neuanstellung lässt einen gewissen Raum für Fragen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 01.09.2021, 12.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er trat sein Amt als Vize-Gemeindeschreiber und Abteilungsleiter in Baar am 1. Januar dieses Jahres an und verliess es wieder Ende Mai. Aus gesundheitlichen Gründen, wie die Gemeinde damals mitteilte. Nun tritt Urs Tanner heute Mittwoch, 1. September, eine neue Stelle als Gemeindeschreiber in der Zürcher Gemeinde Bubikon an, wie der dortige Gemeinderat meldet. Mit dem Rücktritt Tanners, der in der Gemeinde Richterswil lebt, kommunizierte die Gemeinde Baar die Neuanstellung des Baarers Reto Herger als Vize-Gemeindeschreiber.

Tatsächlich lässt der zeitliche Ablauf zwischen Tanners Demission und seiner Neuanstellung einen gewissen Raum für Fragen. Legt man die Antwort der Baarer Gemeindeschreiberin Andrea Bertolosi auf eine entsprechende Frage zugrunde – ist Urs Tanner «aus gesundheitlichen Gründen, die ihren Ursprung in der Zeit vor der Anstellung bei uns hatten», ausgetreten. Man habe diesen Schritt sehr bedauert. Und weiter: «Über Bewerbungen von Urs Tanner nach seinem Austritt in Baar haben wir keine Kenntnis.» Aber, so Bertolosi: «Wir freuen uns für Urs Tanner, dass er in Bubikon eine neue Herausforderung annehmen kann.» Auch wenn in Sachen Urs Tanner alles etwas schnell gegangen zu sein scheint, solche Wechsel kommen immer wieder vor.

Auswahlverfahren mit «sehr gut» absolviert

Der 58-jährige Tanner übernimmt als Gemeindeschreiber eine weit kleinere Gemeinde, als Baar es ist. Die Gemeinde Bubikon mit knapp 6700 Einwohnerinnen und Einwohnern ist überschaubarer als Baar mit einer ständigen Wohnbevölkerung von knapp 25'000 Personen. Gewählt wurde Tanner durch den Gemeinderat Bubikon an der Sitzung vom 14. Juli, wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst. Nach einem strengen Auswahlverfahren, wie Gemeindepräsidentin Andrea Keller auf Anfrage betont. Er habe diesen Bewerbungsprozess mit «sehr gut» bestanden, so Keller. Und weiter: «Der Gemeinderat Bubikon ist überzeugt, mit Herrn Tanner die richtige Wahl getroffen zu haben.»

Urs Tanner, der vor seinem Wechsel nach Baar fünf Jahre als Gemeindeschreiber in Buchs und zuvor in verschiedenen Funktionen in öffentlichen Verwaltungen tätig war, dürfte wohl zuallererst Ruhe in die Verwaltung Bubikons bringen müssen. Tanners Vorgänger als Gemeindeschreiber Bubikons hat seine Stelle Ende Februar dieses Jahres niedergelegt. Urs Tanners Vorgänger wurde offenbar immer wieder persönlich angegriffen, weil er und der Gemeinderat für die hohe Fluktuation von Mitarbeitenden auf der Bubiker Verwaltung mitverantwortlich gewesen sein soll.