Verwaltung Neuer Sekretär für das Stadtzuger Bildungsdepartement Nach über 13 Jahren Mitarbeit für das Bildungsdepartement geht die bisherige Departementssekretärin, Karin Saturnino, per 31. Januar 2022 in Pension. Ihr Nachfolger, Roger Saxer, wurde am 10. November vom Stadtrat als neuer Departementssekretär gewählt. 11.11.2021, 15.45 Uhr

Roger Saxer. Bild: PD

Roger Saxer bringe eine langjährige Erfahrung als Berater im Bankwesen sowie eine breite Führungserfahrung in der Verwaltung mit, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Zug. 2011 schloss er erfolgreich den Bachelor in International Studies an der Open University in Milton Keynes, England, ab. Im Jahr 2009 wechselte er vom Bankwesen zum Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und durchlief dort verschiedene Funktionen im In- und Ausland. Roger Saxer war in seiner Funktion als Betriebsleiter und Regionaler Chef Finanzen, Personal und Administration in Schweizer Botschaften und Kooperationsbüros im Südsudan, in Georgien sowie in Jordanien im Einsatz. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz 2019 ist er als Verwaltungsleiter an der Kantonsschule Menzingen tätig.