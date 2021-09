Zug: Ehemaliger Heilmittelinspektor verliert vor Gericht

Verwaltungsgericht Ehemaliger Zuger Heilmittelkontrolleur verliert vor Gericht auf der ganzen Linie Der Fall des Heilmittelinspektors wirbelte im Sommer 2020 viel Staub auf. Der Doktor der Pharmazie musste auf eine Kontrolle von Praxisräumen verzichten. Für solche war er gar nicht mehr zuständig. Wenig später entliess der Kanton ihn fristlos. Der Geschasste überzog dann alle Regierungsräte mit einer Strafanzeige. Das Verwaltungsgericht übernahm den Fall. Marco Morosoli 15.09.2021, 05.00 Uhr

Das Gerichtsgebäude in Zug. Bild: Stefan Kaiser (8. Mai 2020)

Der Heilmittelinspektor des Kantons Zug hatte im Sommer 2020 einem Arzt in einer Berggemeinde sein Kommen angezeigt. Dies geschah innert kurzer Frist. Der Kantonsarzt legte gegen die angekündigte Inspektion sein Veto ein. Der Doktor der Pharmazie liess daraufhin ausrichten, dass ein solcher Eingriff in seine Arbeit Konsequenzen zeitige. Er hielt Wort.

Ende Juli 2021 erstattete er bei der Zuger Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Gesundheitsdirektor des Kantons Zug. Eine weitere Strafanzeige reichte der Heilmittelkontrolleur gegen den Kantonsarzt ein. Die zuständigen Stellen liessen sich nicht beirren. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, liess die Gesundheitsdirektion die fristlose Entlassung des Heilmittelinspektors durch die Direktion des Innern ausführen. Innerhalb weniger Stunden sperrte die Gesundheitsdirektion alle Verbindungen zum streitbaren Mitarbeiter.

Das bewog den Heilmittelinspektor, den Kreis zu erweitern, indem er gegen alle Regierungsräte eine Strafanzeige einbrachte. Damit nicht genug. Wie aus dem veröffentlichten Urteil des Zuger Verwaltungsgerichts (V 2020 51) hervorgeht, beliess er es nicht bei einer Strafanzeige. Er forderte eine Million Franken aus der Staatskasse für die Berghilfe. Die gleich hohe Summe wollte er der Staatsanwaltschaft zuschanzen. Verwendungszweck: Bekämpfung der Korruption.

Der fristlos entlassene Heilmittelinspektor bediente auch die Medien mit zahlreichen vertraulichen Papieren. Im Urteil des Verwaltungsgerichts ist zu lesen, dass das Verhalten des Mannes den Ruf des Kantons Zug beschädigt habe. Die Verwaltungsrichter schreiben zum Verhalten des geschassten Doktors: «Ihm seien zahlreiche Möglichkeiten geboten worden, sich zu den Praxis-Inspektionen zu äussern und sein Handeln zu rechtfertigen.» Der entlassene Verwaltungsmitarbeiter habe sich aber «nie aktiv um Klärung bemüht». Dieses Verhalten habe «das Vertrauen irreparabel beschädigt», weswegen als letztes Mittel nur noch die fristlose Kündigung offen gestanden sei.

«Die Mitarbeiter unterstehen dem Amtsgeheimnis»

Die Verwaltungsrichter konsultierten bei der Auflistung von Gründen für eine Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses die Materialien zum kantonalen Personalgesetz. Da ist «eine ungenügende fachliche, führungsmässige oder charakterliche Fähigkeit» notiert. In einem Buch des ehemaligen Zuger Regierungsrats und aktuellen Ständerats Matthias Michel aus dem Jahr 1998 mit dem Titel «Beamtenstatus im Wandel» ist zu Kündigungen Folgendes zu lesen: Allgemein umschrieben ist eine Kündigung dann sachlich begründet, wenn «die Weiterbeschäftigung des betreffenden Angestellten dem öffentlichen Interesse, insbesondere demjenigen an einer gut funktionierenden Verwaltung, widerspricht».

Was die Verwaltungsrichter ebenso nicht goutieren, ist, dass der geschasste Heilmittelinspektor den Weg in die Öffentlichkeit suchte. Im Urteil heisst es dazu: «Die Mitarbeiter unterstehen dem Amtsgeheimnis. Es ist ihnen untersagt, Drittpersonen Tatsachen mitzuteilen, die sie bei der Ausübung ihres Amtes erfahren und an denen ein öffentliches Geheimhaltungsinteresse oder ein Persönlichkeitsschutzinteresse besteht.»

Um sich ein Bild des Beschwerdeführers zu machen, zogen die Verwaltungsrichter auch Akten von Mitarbeiterbeurteilungen hinzu. Diese attestieren ihm «hohe Fachkompetenz und Pflichtbewusstsein». Er habe von Kunden der Gesundheitsdirektion durchaus Wertschätzung erfahren. Es sei aber auch bekannt, dass der Mann bisweilen wegen seines offenbar rauen und brüsken Umgangstons aufgefallen sei. Die rote Linie habe er überschritten, als er die Vorgänge an die Medien weitergab. Diese Aktion, so das Verwaltungsgericht, habe «das Vertrauensverhältnis nachhaltend und dauernd erschüttert».

Gericht attestiert dem Beschwerdeführer eine gewisse Selbstüberschätzung

Nicht gut wegkommt der Beschwerdeführer mit seiner Aktion, sich auf ein Stelleninserat zu melden, in dem eine Person für seine Nachfolge gesucht wurde. In diesem Zusammenhang spricht das Verwaltungsgericht von einer gewissen Selbstüberschätzung: Dass die fristlose Kündigung überhaupt nicht zu beanstanden sei, hat das Gericht schon ein paar Urteilsseiten weiter vorne festgestellt.

Wie hoch der Verdienst des Heilmittelinspektors beim Kanton Zug war, ist aufgrund des Urteils nicht direkt eruierbar. Das Zuger Verwaltungsgericht ging von einem Streitwert von rund 90'000 Franken für ausstehende neun Monatsgehälter in ebendieser Höhe aus. Bis 30'000 Franken wäre das arbeitsrechtliche Verfahren kostenlos gewesen. So muss der ehemalige Heilmittelinspektor des Kantons auch noch die Gerichtskosten in der Höhe von 5000 Franken bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.