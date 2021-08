Verwaltungsgericht Nächster Rückschlag für Gewerbegebäude im Chamer Gebiet Rütiweid Neben zehn Mehrfamilienhäusern sollten bei der Autobahn auch eine Gewerbebaute entstehen. Das Verwaltungsgericht Zug hat in einem neuen Entscheid die Beschwerde der beiden Investoren abgewiesen. Die Richter weisen unter anderem darauf hin, dass es nicht angehe, sich nach Lust und Laune bei neuem und altem Recht zu bedienen. Marco Morosoli 18.08.2021, 05.00 Uhr

Bereits im September 2014 waren in der Chamer Rütiweid Bauprofile in Sachen Gewerbebaute zu sehen. Bild: Maria Schmid

Die Situation um eine geplante Gewerbebaute im Chamer Gebiet Rütiweid ähnelt stark derjenigen einer mittelalterlichen Stadt, die jahrelang erfolglos belagert wird. Die Truppen, die in die Stadt hineinwollen, karren zwar unermüdlich neue Werkzeuge herbei, aber das Passende können sie bis anhin nicht finden. Ende 2002 erteilte der Chamer Gemeinderat eine Bewilligung für eine Arealüberbauung im vorgenannten Gebiet. Die zum Projekt gehörenden Mehrfamilienhäuser stehen mittlerweile über zehn Jahre. Die Land für eine Gewerbegebäude, ebenfalls ein Bestandteil der Überbauung, liegt aktuell immer noch brach.

An diesem Zustand dürfte sich längerfristig kaum etwas ändern. Diesen Eindruck erhält, wer das kürzlich ergangene Urteil des Zuger Verwaltungsgerichts aufmerksam liest. In diesem ging die potenzielle Bauherrschaft gegen Bewohner des Quartiers vor. Es ist nicht das erste Mal.

Während der Beschwerdezeit hat das Gesetz geändert

Eine neue Sichtweise eröffnen die Zuger Verwaltungsrichter durchaus. Sie befassen sich intensiv mit der Unterscheidung des alten und des neuen Planungs- und Baugesetzes (PBG). Dieses hat der Kanton Zug Ende der 2010er-Jahre umfassend revidiert und auf Anfang 2019 in Kraft gesetzt.

Die Beschwerdeführer weisen darauf hin, das in Bezug auf die sogenannte Kniestockregel das neue Recht Anwendung finden solle. Der Kniestock ist einfach ausgedrückt ein Teil des Dachaufbaus. Wichtig zu wissen, ist, dass bei der Einreichung eines neuerlichen Baugesuchs für die Gewerbebauten im Jahre 2017 noch das alte PBG galt. Die Bauherrschaft wollte hingegen die Kniestockregelung des neuen PBG für sich in Anspruch nehmen. Die Baudirektion des Kantons Zug wollte als Verfahrensbeteiligter diesem Fischen nach hilfreichen Regeln gleich einen Riegel schieben. «Das Verwaltungsgericht nahm diesen Faden auf und schrieb dazu: Mit bisherigem Recht und neuem Recht ist immer das ganze Recht gemeint.» Es sei anders gesagt nicht statthaft, was schon die Baudirektion festgestellt hatte, dass «alle anderen, für die Bauherrschaft ungünstigen Vorschriften auszuklammern seien». Die Konsequenz dieser Herleitung ist für die Bauherrschaft einschneidend. Es sei davon auszugehen, dass «eine konzeptionelle Überarbeitung des Projekts erforderlich ist, welche ein neues Bewilligungsverfahren zur Folge hat».

Die Verkehrsführung ist immer noch ein Zankapfel

Im vorliegenden Urteil befassen sich die Verwaltungsrichter im Weiteren damit, wie die Zu- und Abfahrten zu organisieren ist. Die Erteilung einer Baubewilligung setze voraus, «dass das Land erschlossen ist». Hierbei sei darauf zu achten, eine «hinreichende Zufahrt» zu erstellen. Als notwendig erachtet es das Verwaltungsgericht, dass «die Zugänglichkeit sowohl für die Benutzer der geplanten Bauten als auch für Fahrzeuge der öffentlichen Dienste gewährleistet ist». Ferner hält das Gericht im Urteil fest, es reiche hierbei auch nicht aus, bis zur Einmündung in eine öffentlichen Strasse eine saubere Verkehrsführung zu schaffen. Vielmehr obliege es der Bauherrschaft, das gesamte Einzugsgebiet im Auge zu behalten.

Es hat in der Vergangenheit in der Rütiweid Bestrebungen gegeben, das Baugrundstück mit grossen Lastwagen anzufahren – eine langwierige und zudem gefährliche Folge von Manövern. Das Verwaltungsgericht hält dazu fest, dass die «Platzverhältnisse zu knapp sind, um dem Erfordernis der genügenden Erschliessung zu entsprechen».

Die Richter äussern sich zwar nicht ausdrücklich zur Einfahrt aus dem Gebiet Rütiweid in die Knonauerstrasse. Die Beschwerdegegner hatten schon früher wiederholt festgestellt, dass das Einfahrtsregime von der Quartierstrasse in die übergeordnete Strasse gefährlich sei. Die Gemeinde Cham hat dies auch erkannt. Ein Quartierbeschrieb aus dem Jahre 2005 bezeichnet diese Kreuzung als «nicht optimal». Seither hat der Verkehr zugenommen. Die Einfahrt ist hingegen immer noch die gleiche. Standhaft blieb seither auch die Gemeinde Cham, welche jede Baubewilligung durchwinkte.

