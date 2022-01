Penthouse-Doppelmörder Zug blitzt mit Beschwerde ab

Justiz Doppelmörder blitzt mit Beschwerde ab, der Staat muss trotzdem zahlen Im Frühjahr 2009 ermordete ein heute 55-jähriger Mann in Zug zwei Frauen. Wegen eines Gutachtens befasste sich nun das Verwaltungsgericht erneut mit dem Fall. Marco Morosoli 07.01.2022, 05.00 Uhr

Der Doppelmord im Februar 2009 war im Kanton Zug lange das Stadtgespräch. Ein Mann erdrosselte in einer Wohnung im Norden der Stadt Zug zwei Frauen. Zur Verwischung seiner Spuren legte er in der Penthouse-Wohnung ein Feuer. Das Feuer erlosch jedoch schnell.

In dieser Stadtzuger Wohnung geschah die Tat. Archiv ZZ

Das Strafgericht Zug wie auch das Obergericht sahen im Tatverdächtigen den Mörder. Der Schuldspruch wegen zweifachen Mordes und zahlreicher weiterer Delikte: eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie eine angeordnete Verwahrung. Eine Sichtweise, welche das daraufhin angerufene Bundesgericht 2017 in allen Belangen stützte.

Der Vollzugs- und Bewährungsdienst des Kantons Zug (VBD) veranlasste 2019 die Einholung eines forensisch-psychiatrischen Gutachtens. Die Rechtsvertreterin des seit dem 1. Juni 2010 in einer Justizvollzugsanstalt im Kanton Aargau einsitzenden Doppelmörders legte sich quer. Sie verneinte einerseits die Notwendigkeit neuerlicher Abklärungen, beantragte jedoch andererseits eine «deliktsorientierte Therapie». Zudem forderte die Anwältin, dass dem seit einer Dekade im Gefängnis einsitzenden verurteilten Mörder der Genuss eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes zu gewähren sei. In Bezug auf das forensisch-psychiatrische Gutachten gewährte das VBD dem Verurteilten den verlangten Rechtsanwalt auf Kosten des Staates. Als hingegen der Doppelmörder rechtlich gegen den Vollzugsplan vorgehen wollte, blitzte er beim zugerischen Vollzugsdienst ab. Dieser bewilligte – wohl als Vorschlag zur Güte gedacht – eine Summe von 500 Franken für dieses Verfahren.

Wo liegt die Grenze beim Eingriff in die persönlichen Rechte?

Wie beim Pingpongspiel schlug die Anwältin den Ball wieder zurück. Sie verlangte ein Kostendach von 4200 Franken. Beim nächsten Ballwechsel kam dann das Zuger Verwaltungsgericht ins Spiel. Dessen verwaltungsrechtlicher Kammer oblag es nun, in dieser Sache zu urteilen. Die Richtenden zogen alle Register, wägten ab und untermauerten ihre Feststellungen mit Gesetzesartikeln und Literaturhinweisen. Die von der Vollzugsbehörde gewährten 500 Franken seien eine «Unterstützungsleistung». Das Bundesgericht zitierend, schreiben die Verwaltungsrichter: Der Beizug eines Rechtsvertreters sei dann zu bejahen, wenn «die Interessen der bedürftigen Partei in schwerwiegender Weise betroffen werden und der Fall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet». Eine «Schwere» vermochte das Verwaltungsgericht das Gutachten betreffend nicht erkennen. Dieses Instrument sei vielmehr eine «Hilfestellung für die Legalprognose des Beschwerdeführers».

Vor Verwaltungsgericht ist ein Rechtsbeistand «sachlich geboten»

Die Sachlage sei jedoch eine andere, wenn es um das aktuelle Verfahren vor dem Verwaltungsgericht wegen der Gewährleistung des rechtlichen Gehörs gehe. Wiederum sich auf die Bundesgerichtspraxis stützend, schreiben die Richter im aktuellen Urteil: Ein Begehren gilt nicht «als aussichtslos, wenn sich Gewinnchancen und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten». Zudem sei im Verwaltungsgerichtsverfahren ein Rechtsbeistand geboten und «sachlich notwendig».

Im Ergebnis lehnte das Verwaltungsgericht die Beschwerde ab und kürzte die Kostennote der Rechtsvertreterin des Doppelmörders um rund ein Fünftel auf 3500 Franken. Da der Beschwerdeführer als mittellos gilt, waren ihm jedoch die Verfahrenskosten nicht aufzubürden. Somit verliert im Ergebnis der Staat – und das gleich doppelt. Das Urteil ist rechtskräftig.